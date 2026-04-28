Caen un 32% las nuevas infecciones de hepatitis B y un 12% las muertes por hepatitis C desde 2015 en el mundo

Archivo - Virus hepatitis, hígado. - RASI BHADRAMANI/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Informe Mundial sobre la Hepatitis de 2026, publicado este martes por la Organización Mundial de la Salud (OMS), documenta avances significativos desde 2015, ya que evidencia que el número anual de nuevas infecciones por hepatitis B ha disminuido un 32 por ciento y las muertes relacionadas con la hepatitis C han caído un 12 por ciento a nivel mundial; no obstante, hasta 287 millones de personas que vivían con una infección crónica por hepatitis B o C en 2024.

La hepatitis viral B y C -las dos infecciones responsables del 95% de las muertes relacionadas con la hepatitis en todo el mundo- se cobraron 1,34 millones de vidas en 2024. Al mismo tiempo, la transmisión continúa, con más de 4.900 nuevas infecciones diarias, lo que supone 1,8 millones al año; no obstante, 85 países han alcanzado o superado el objetivo del 0,1 por ciento para 2030.

"En todo el mundo, los países están demostrando que la erradicación de la hepatitis no es una utopía, sino una realidad posible con un compromiso político sostenido y una financiación nacional fiable", ha señalado Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

"Al mismo tiempo, este informe muestra que el progreso es demasiado lento y desigual. Muchas personas siguen sin ser diagnosticadas ni tratadas debido al estigma, la debilidad de los sistemas de salud y el acceso desigual a la atención médica. Si bien contamos con las herramientas para eliminar la hepatitis como amenaza para la salud pública, es necesario ampliar urgentemente la prevención, el diagnóstico y el tratamiento para que el mundo pueda alcanzar los objetivos de 2030", ha afirmado.

El informe identifica acciones prioritarias para acelerar la eliminación de la hepatitis como amenaza para la salud pública. Estas incluyen ampliar el tratamiento para la infección crónica por hepatitis B, particularmente en las regiones de África y el Pacífico Occidental de la OMS, y ampliar el acceso al tratamiento de la hepatitis C en la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS.

También exige un mayor compromiso político y financiación, una mejor cobertura de la vacunación contra la hepatitis B al nacer y una profilaxis antiviral ampliada para prevenir la transmisión maternoinfantil de la infección por VHB, especialmente en la Región de África de la OMS. Además, el informe subraya la necesidad de mejorar la seguridad en las inyecciones tanto en los centros de salud como en las prácticas comunitarias, incluso mediante el fortalecimiento de los servicios de reducción de daños para las personas que se inyectan drogas.

ÁFRICA REPRESENTA EL 68% DE LAS NUEVAS INFECCIONES POR HEPATITIS B

Ese año, 0,9 millones de personas contrajeron el virus de la hepatitis B. La Región de África de la OMS representó el 68% de las nuevas infecciones por hepatitis B, pero solo el 17% de los recién nacidos en la región recibieron la vacuna contra la hepatitis B al nacer.

En 2024 se registraron otros 0,9 millones de infecciones por hepatitis C. Las personas que se inyectan drogas representaron el 44 % de las nuevas infecciones, lo que subraya la necesidad urgente de reforzar los servicios de reducción de daños y las prácticas de inyección seguras.

De los 240 millones de personas con hepatitis B crónica en 2024, menos del 5% recibían tratamiento. Solo el 20% de las personas con hepatitis C han recibido tratamiento desde 2015, cuando se introdujo un nuevo tratamiento de 12 semanas con una tasa de curación de aproximadamente el 95%.

Como consecuencia del acceso limitado a la prevención y la atención médica, en 2024 se estima que 1,1 millones de personas fallecieron a causa de la hepatitis B y 240.000 a causa de la hepatitis C. La cirrosis hepática y el carcinoma hepatocelular fueron las principales causas de muerte relacionadas con la hepatitis. Una gran proporción de las muertes relacionadas con la hepatitis B se produjeron en las regiones de África y el Pacífico Occidental.

Diez países --Bangladesh, China, Etiopía, Ghana, India, Indonesia, Nigeria, Filipinas, Sudáfrica y Vietnam-- concentraron el 69 por ciento de las muertes relacionadas con la hepatitis B en todo el mundo en 2024. Las muertes relacionadas con la hepatitis C están más dispersas geográficamente. En 2024, diez países representaron el 58 por ciento del total mundial: China, India, Indonesia, Japón, Nigeria, Pakistán, la Federación Rusa, Sudáfrica, Estados Unidos y Vietnam.