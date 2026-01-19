Salud.-ECDC desaconseja el uso de la doxiciclina como medida poblacional para prevenir infecciones de transmisión sexual

Archivo - Hombre va a tomar una pastilla azul. - NITO100/ISTOCK - Archivo

19 Ene.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha desaconsejado el uso de doxiciclina como medida poblacional para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) bacterianas y recomienda que su uso se evalúe caso por caso según el riesgo de infección, bajo criterio médico.

Así lo recoge una nueva guía del ECDC que evalúa el uso de la profilaxis posexposición con doxiciclina -conocida como doxi-PEP-, un antibiótico del grupo de las tetraciclinas, para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) bacterianas, en un contexto de aumento sostenido de estos contagios en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE).

El ECDC explica en el documento que durante más de una década se ha observado un preocupante aumento de las ITS bacterianas en la UE/EEE, con un drástico aumento de las notificaciones de gonorrea, sífilis y clamidia, afectando de forma desproporcionada a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. En 2023, las tasas de notificación aumentaron un 16 por ciento para la clamidia, un 138 por ciento para la gonorrea y un 53 por ciento para la sífilis, en comparación con los niveles de 2019.

El uso de doxi-PEP se está expandiendo entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en la UE/EEE, tanto mediante prescripción médica fuera de indicación como por autoconsumo. En este sentido, el ECDC indica que la doxi-PEP se ha convertido en una posible estrategia de prevención, que consiste en tomar una dosis única de 200 mg de doxiciclina en un plazo de 24 horas y, como máximo, 72 horas después de una relación sexual sin preservativo.

Además, los ensayos clínicos han demostrado que la doxi-PEP es eficaz para reducir la incidencia de clamidia y sífilis en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres transgénero con antecedentes de ITS. Sin embargo, es poco probable que la doxi-PEP reduzca eficazmente la incidencia de gonorrea en la mayoría de los entornos europeos, debido a los altos niveles preexistentes de resistencia a la tetraciclina en las cepas de 'Neisseria gonorrhoeae' que circulan actualmente en la UE/EEE, que se registraron en un 58,4 por ciento en 2023.

PODRÍA AUMENTAR LA RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS

La guía evalúa la evidencia actual sobre la eficacia de esta intervención junto con los posibles riesgos para la salud pública. Una de las principales preocupaciones planteadas es la posibilidad de que la doxi-PEP acelere el desarrollo de resistencia a los antimicrobianos (RAM).

La evidencia sugiere que su uso generalizado podría aumentar la resistencia no solo de los patógenos causantes de ITS, sino también de otras bacterias, como 'Staphylococcus aureus' , y organismos comensales (bacterias que viven de forma natural sobre o dentro del cuerpo sin causar daño) dentro del microbioma humano. Esto, advierte el ECDC, representa un riesgo tanto para los usuarios individuales como para la comunidad en general.

Por este motivo, el organismo europeo no recomienda la doxiciclina-PEP como intervención a nivel poblacional y aconseja que las decisiones respecto de su uso se tomen a nivel individual. "Si se implementa la doxi-PEP, esta debe centrarse principalmente en la prevención de la sífilis. Debe estar dirigida específicamente a los grupos con mayor riesgo de infección, en lugar de a la población en general", apunta la guía.

Además, subraya que la doxi-PEP no debe ser una medida aislada, sino que debe integrarse en una estrategia integral de salud sexual que incluya el acceso a pruebas periódicas, vacunación, prevención del VIH y servicios de notificación a las parejas. Además, se recomienda la reevaluación periódica de las necesidades individuales.

Por último, el ECDC recomienda informar a los usuarios sobre los beneficios y los posibles riesgos, incluyendo la incertidumbre sobre la seguridad a largo plazo y el posible desarrollo de resistencia a los antimicrobianos.