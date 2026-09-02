Archivo - Especialista apunta que la IA "no puede desplegar todo su potencial sin una base sólida de datos clínicos estructurados" - RAWPIXEL.COM / BUSBUS - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grado de preparación de la gobernanza, y no la velocidad de implementación, debería ser el criterio para medir el avance responsable de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas de salud, según un nuevo informe publicado por la Oficina Regional de la OMS para Europa (OMS/Europa).

El informe presenta las conclusiones de la primera Comunidad de Conocimiento de la OMS sobre IA responsable en el ámbito de la salud, un diálogo estructurado en línea de cinco semanas de duración que se celebró entre octubre y diciembre de 2025.

La iniciativa reunió a investigadores, responsables de políticas y expertos en salud digital de 105 países de la Región Europea de la OMS y de otras regiones, con el objetivo de construir una comprensión común de lo que significa aplicar una IA responsable en salud y de qué se necesita para lograrlo.

Los participantes concluyeron que el principal obstáculo para una IA responsable en salud no es la propia tecnología, sino la solidez de las instituciones encargadas de gobernarla. También señalaron como barreras persistentes para un uso seguro y eficaz los conjuntos de datos fragmentados y sesgados, la falta de claridad sobre las responsabilidades y las deficiencias en materia de alfabetización en IA.

También identificó varios factores facilitadores: marcos sólidos de gobernanza, el codiseño con pacientes y profesionales sanitarios, la transparencia y un acceso equitativo a los datos y las herramientas.

Además, el informe plantea que la ética debe integrarse en el funcionamiento cotidiano de los sistemas de salud, en lugar de considerarse un conjunto de principios que se aplican una sola vez en el momento de implementar una tecnología. Los participantes subrayaron que esto requiere una supervisión continua y, en ocasiones, la disposición a retrasar o incluso rechazar por completo una herramienta de IA si no puede ser gobernada de manera responsable.

ACCIONES PRIORITARIAS

A partir de estos debates, los participantes acordaron una serie de prioridades urgentes, cuyos retrasos podrían entrañar mayores riesgos que los derivados de retrasar la propia adopción tecnológica. Estas prioridades son la gobernanza, los datos, la validación, la capacidad de la fuerza laboral y la participación de pacientes, comunidades y profesionales de primera línea.

La OMS/Europa aprovechará el impulso generado por la Comunidad de Conocimiento mediante un diálogo técnico continuado, intercambios regionales y actividades de fortalecimiento de capacidades, con el objetivo de traducir estas conclusiones en orientaciones y apoyo práctico para los países.

Las perspectivas recogidas en el informe reflejan las opiniones de los participantes en la Comunidad de Conocimiento y no representan necesariamente la posición oficial de la OMS, incluso cuando coinciden con las directrices existentes de la Organización.

Como señala el propio informe, la Comunidad no constituyó una muestra estadísticamente representativa de las partes interesadas, pero sus conclusiones ofrecen las perspectivas sinceras y detalladas de quienes trabajan directamente con la IA en el ámbito de la salud.