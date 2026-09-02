Grupo de Coordinación Internacional sobre Suministro de Vacunas impulsa reserva mundial de vacunas contra la mpox

Archivo - Image de vacunas frente al mpox. - DOMINIQUE FOFANAH/GAVI - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Coordinación Internacional (ICG, por sus siglas en inglés) sobre Suministro de Vacunas ha anunciado la puesta en marcha de una iniciativa mundial para crear una reserva de vacunas contra la mpox que permita garantizar un acceso rápido y equitativo cuando los países tengan que responder a nuevos brotes.

Está previsto que esta nueva reserva mundial, a la que podrán acceder todos los países, comience a funcionar a finales de septiembre. Se trata de un recurso aprobado por el Consejo de Gavi, la Alianza para las Vacunas (Gavi), en 2025, financiado por Gavi y coordinado por el Grupo Internacional de Coordinación (ICG) para el Suministro de Vacunas.

Los aliados del GIC son la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), Médicos Sin Fronteras (MSF), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Durante el brote de mpox de 2022, los países de ingresos más bajos quedaron rezagados en cuanto al acceso a las vacunas, y quedó claro que era necesario establecer un mecanismo que garantizara que este bien público mundial pudiera estar al alcance de quienes más lo necesitan", ha indicado la directora ejecutiva de Gavi, la Alianza para las Vacunas, Sania Nishtar.

La iniciativa se basa en el Mecanismo de Acceso y Asignación establecido en 2024 durante la última Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por mpox, y garantizará que los países tengan un acceso oportuno y equitativo a las vacunas para responder a los brotes.

"La creación de una reserva de vacunas contra el mpox es un paso importante hacia un enfoque más sostenible y equitativo para la respuesta a los brotes de esta enfermedad. Al establecer una reserva mundial específica, utilizando un enfoque que ha demostrado su eficacia en la gestión de otras vacunas de emergencia, garantizamos que los países puedan acceder a ellas con mayor rapidez cuando las necesiten, salvando vidas y conteniendo los brotes antes de que se propaguen aún más", ha destacado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En este punto, Gavi recuerda la mpox continúa provocando brotes en todo el mundo, y dos tercios de los casos notificados se concentran en la Región de África. Entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de julio de 2026, 145 países y territorios notificaron 190.683 casos confirmados y 529 muertes.

La mpox es una enfermedad vírica que se transmite principalmente mediante el contacto físico estrecho entre personas, mientras que la transmisión de animales a seres humanos continúa produciéndose en algunas zonas de África, lo que contribuye al riesgo persistente de nuevos brotes.

Asimismo, puede causar una enfermedad grave, especialmente en niños y personas con el sistema inmunitario debilitado. Al proteger a las personas en riesgo de infección y de desarrollar una enfermedad grave, las vacunas ayudan a contener los brotes de mpox con mayor rapidez, prevenir casos graves y salvar vidas.