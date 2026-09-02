Salud.-OMS advierte de desigualdades en atención de cáncer infantil, con más de 275.000 diagnósticos en el mundo en 2024

Archivo - Niño con cáncer - FATCAMERA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), órgano de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha advertido de las desigualdades entre regiones del mundo en la detección y atención del cáncer infantil, con el que se diagnosticó a más de 275.000 niños y jóvenes hasta los 19 años en 2024.

La IARC ha aseverado, en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer Infantil, que las cifras reales de diagnósticos podrían ser "mucho mayores" que las últimas estimaciones de GLOBOCAN, debido a las dificultades en el diagnóstico y a las deficiencias en el acceso a servicios de salud, pruebas diagnósticas y registros de cáncer en muchos países.

La entidad ha señalado que investigaciones recientes de sus científicos y socios demuestran que las disparidades en el cáncer infantil van mucho más allá de la cuantificación de la carga de la enfermedad. En este sentido, ha alertado de que África, Asia, Sudamérica y el Caribe concentran casi el 94 por ciento de las muertes por cáncer infantil y los niños de estas regiones tienen casi el doble de probabilidades de morir de cáncer que los de Europa y Norteamérica, a pesar de que estas tienen mayores tasas de incidencia.

En este contexto, la IARC ha destacado las investigaciones que lleva a cabo para abordar estas diferencias y, entre ellas, se ha referido al proyecto 'Cáncer Infantil: Epidemiología, Investigación y Ómicas' (CICERO), que ha iniciado un trabajo de campo en Kenia, Malawi y Tanzania para comprender mejor los retrasos en el diagnóstico, el acceso a la atención, la adherencia al tratamiento y los resultados.

Asimismo, ha apuntado que los tipos de cáncer más frecuentes en niños y jóvenes son muy diferentes de los que se presentan principalmente en adultos y las causas de la enfermedad en los casos infantiles son mucho menos comprendidas, lo que dificulta su prevención.

La investigación en este ámbito se centra en profundizar en el impacto de la susceptibilidad genética y las exposiciones ambientales antes del nacimiento y durante la infancia. El proyecto 'Susceptibilidad, Exposiciones Ambientales e Inicio de la Enfermedad en la Leucemia Mieloide Aguda' (SEED-AML), que la IARC llevará a cabo con socios internacionales, busca esclarecer estos eventos tempranos y mejorar la prevención.

ESTUDIOS SOBRE EXPOSICIONES AMBIENTALES

El proyecto Epi-BEAM también tiene el foco en comprender cómo las exposiciones ambientales contribuyen al cáncer infantil. En particular, se centra en investigar si la exposición temprana a micotoxinas, contaminantes alimentarios, puede interactuar con la infección por el virus de Epstein-Barr e inducir cambios epigenéticos que aumenten el riesgo de desarrollar linfoma de Burkitt, uno de los cánceres infantiles más comunes en algunas zonas del África subsahariana.

También centrado en las exposiciones ambientales, el proyecto 'ELI-ALL' (Hacia la Eliminación de la Leucemia Linfoblástica Aguda en Niños), ha conseguido recientemente financiación para estudiar cómo factores como la contaminación atmosférica, las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) y los pesticidas contribuyen al desarrollo de clones preleucémicos y la posterior aparición de LLA.

La IARC ha lanzado recientemente un nuevo subsitio del Observatorio Mundial del Cáncer, llamado SURVCAN, que permite visualizar la supervivencia al cáncer infantil, basándose en datos poblacionales de alta calidad de África, Asia y América Latina y el Caribe.

Los esfuerzos de los investigadores de la agencia para impulsar la acción mundial contra el cáncer infantil, que también incluyen iniciativas como la estandarización y mejora del registro de casos, buscan garantizar que todos los niños, independientemente de dónde vivan, tengan mayores probabilidades de sobrevivir al cáncer. La OMS tiene como objetivo alcanzar una tasa de supervivencia de al menos el 60 por ciento a nivel mundial para 2030.