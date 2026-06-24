Salud.- UNICEF y Gavi piden información a fabricantes de sus planes para elaborar una vacuna contra el ébola Bundibugyo

Archivo - Las vacunas también pueden erradicar el cáncer: cómo un virus puede dar lugar a tumores. - ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) y la Alianza para las Vacunas Gavi han emitido una solicitud de expresión de interés (EOI, por sus siglas en inglés) para recabar información de fabricantes de vacunas sobre sus planes para desarrollar una vacuna contra el virus Bundibugyo, que ha originado el brote de ébola en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

Según han explicado en un comunicado, esta EOI, que se basa en el reciente compromiso de Gavi de destinar 40 millones de dólares (unos 35,3 millones de euros) a acelerar el acceso a vacunas, ayudará a determinar cómo esta financiación puede respaldar mejor la ampliación de la producción y el acceso rápido a las dosis cuando estén disponibles.

De este modo, se podrá garantizar que, una vez que una vacuna demuestre su eficacia y se hayan emitido recomendaciones políticas, las dosis estén disponibles y puedan distribuirse rápidamente, tanto para su uso de emergencia como, a largo plazo, como parte de un mecanismo de adquisición establecido.

Desarrolladores y fabricantes tendrán que detallar información sobre los plazos de desarrollo previstos para sus vacunas candidatas, la idoneidad del producto y su alineación con las prioridades de salud pública. Se prestará especial atención a las propuestas cuya producción se realice en África.

Más allá del apoyo al brote actual, que ha alcanzado 1.094 casos confirmados y 277 fallecimientos en RDC y 20 casos confirmados y dos muertes en Uganda, la información recopilada también servirá de base para las futuras adquisiciones de vacunas por parte de UNICEF.