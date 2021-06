La Asamblea de El Salvador faculta a Bukele a elegir los representantes de la patronal

En su última acometida, Bukele consigue el poder para designar a los cargos de 23 instituciones autónomas que manejan más de 1.600 millones de euros

La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado un cambio en el criterio de selección de los representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) en las instituciones autónomas y descentralizadas, que ahora estará bajo control del presidente, Nayib Bukele, entre críticas de la propia asociación porque supone "abrir el camino a la corrupción".

El propio Bukele había adelantado las reformas a 23 leyes que había enviado a la Asamblea, de mayoría oficialista, que servirían para quitar a la ANEP "de las directivas de las (instituciones) autónomas y ponerlas verdaderamente al servicio de la gente", entre otras.

Según el mandatario salvadoreño, estas reformas permitirán que "los verdaderos empresarios" estén representados "en las autónomas", donde "velarán por los verdaderos intereses de la empresa privada en su conjunto".

"No más corporativismo, no más grupos de poder jalando agua para su molino, no más tráfico de influencias legalizado", ha predicado en su cuenta en la red social Twitter. "Ahora manda el pueblo, a través de sus representantes", ha agregado.

Las reformas aprobadas hacen referencia al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Banco Central de Reserva (BCR), el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), la Autoridad Marítima Portuaria (AMP), la Autoridad de Aviación Civil (AAC) y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), entre otras instituciones autónomas y descentralizadas que a partir de ahora podrán ver limitada la participación en sus juntas directivas del sector privado.

Hasta el momento, la legislación establecía que los representantes del sector empresarial de las instituciones autónomas o descentralizadas en las juntas directivas eran definidos por la ANEP, mientras que ahora se ha determinado que serán escogidos por "asambleas abiertas" que efectuará el sector a petición del Gobierno, que será el encargado de avalar a los designados.

A esto se suma que, con las reformas aprobadas, los candidatos que sean finalmente elegidos quedan blindados en el cargo, ya que solo la Administración podrá destituirlos o apartarlos.

En la cámara, los diputados de Nuevas Ideas han defendido, al aprobar las reformas que no han contado con ningún apoyo de la oposición, que se trata del "quinto paso" de Bukele, informa 'La Prensa Gráfica', en su camino a derrotar al "poder ideológico" desde que en las pasadas elecciones legislativas se hiciera con el control del legislativo, aprobando desde entonces polémicas leyes y reformas.

LAS REFORMAS ABREN "EL CAMINO A LA CORRUPCIÓN"

Tras la decisión de la Asamblea en la madrugada de este jueves, la ANEP ha emitido un comunicado criticando las reformas a estas 23 instituciones que manejan más de 2.000 millones de dólares (más de 1.600 millones de euros), lo que podría generar "conflictos de interés" con este nuevo proceso de designación.

"Las reformas aprobadas en la Asamblea Legislativa abren el camino a la corrupción y el nepotismo", ha denunciado la asociación, para añadir que "si buscan un sector privado servil y clientelar, consideramos un cumplido ser excluidos por los políticos".

Por último, han lamentado "este nuevo intento por concentrar el poder y cerrar espacios a la participación ciudadana", mientras que han asegurado que no desistirán de "salvaguardar los espacios legítimamente conquistados por los ciudadanos para incidir en decisiones de país" y seguirán "protegiendo los empleos y trabajando para generar más y mejores oportunidades para todos".