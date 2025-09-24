Bukele agradece a Trump la declaración de Barrio 18 como organización terrorista

Archivo - De izquierda a derecha: presidentes de EEUU y El Salvador, Donald Trump y Nayib Bukele - Europa Press/Contacto/Presidenciasv/Casa Presidenc

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha agradecido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que haya declarado este martes como organización terrorista a la pandilla Barrio 18, en lo que ha considerado un reflejo de que ambos países "están plenamente alineados" en la lucha contra el terrorismo.

"Le agradecemos la designación de la pandilla Barrio 18 como grupo terrorista, cuyos crímenes han causado tanto daño a nuestras sociedades", ha declarado en su cuenta de la red social X sobre una medida ya adoptada por las autoridades del país centroamericano.

Bukele ha señalado que "aunque algunas organizaciones nos han criticado, la mayoría de sus miembros se encuentran actualmente presos en el (Centro de Confinamiento del Terrorismo) CECOT", la cárcel de máxima seguridad ubicada en Tecoluca donde han sido internados centenares de migrantes deportados desde Estados Unidos, incluidos 238 venezolanos.

El mandatario ha agradecido asimismo las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca durante su intervención de este martes ante la Asamblea General de Naciones Unidas, recalcando que "subraya la importancia de trabajar juntos con determinación en la lucha contra el terrorismo".

"Nos complace ver que nuestros gobiernos están plenamente alineados con esta causa", ha agregado antes de asegurar que la cooperación entre San Salvador y Washington "es clave para erradicar estas estructuras criminales y garantizar un futuro de paz y seguridad para nuestros pueblos".

En esta misma línea se ha expresado horas antes Trump en la sede de la ONU en Nueva York, agradeciendo a Bukele por "por "recibir y encarcelar a tantos delincuentes que ingresaron a nuestro país".

El Gobierno de Estados Unidos ha declarado organización terrorista internacional a la pandilla Barrio 18, a la que vincula con ataques contra autoridades y civiles tanto en El Salvador, como en Guatemala y Honduras.

La medida forma parte de la nueva política de la Administración de Donald Trump contra cárteles y pandillas de América Latina. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha afirmado que la inclusión de Barrio 18 en la lista negra evidencia el "compromiso inquebrantable" para desmantelar este tipo de organizaciones y garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.