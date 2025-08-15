Bukele designa a una oficial del Ejército como nueva ministra de Educación de El Salvador

La nueva ministra de Educación de El Salvador,, Karla Trigueros, toma posesión ante el presidente de El Salvador, Nayib Bukele - CASA PRESIDENCIAL DE EL SALVADOR

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha nombrado a una capitana de las Fuerzas Armadas, Karla Trigueros, como nueva ministra de Educación, encomendándole la tarea de emprender una "transformación profunda" del sistema educativo en el país centroamericano.

"Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas", ha dicho Bukele en su cuenta de la red social X, donde el mandatario salvadoreño ha compartido imágenes de la toma de posesión de Trigueros, que también tiene formación médica.

El presidente ha destacado que la nueva ministra, con su "doble condición de capitán y doctora", ha demostrado "la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesarios para impulsar una transformación profunda" del sistema. "Su misión será preparar a las futuras generaciones para enfrentar con éxito los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad que demandará el nuevo El Salvador que estamos construyendo", ha planteado.

Trigueros, por su parte, ha dicho recibir el cargo con "profunda gratitud y responsabilidad", con el "firme compromiso" de emprender esa encomienda de transformación.

Bukele, reelegido como presidente en febrero de 2024 y que tiene ahora vía libre para volver a presentarse gracias a una controvertida reforma de la Constitución, anunció el año pasado que su Gobierno prohibiría mensajes "antinaturales, antidios y antifamilia" de las escuelas, lo que ha desterrado por ejemplo contenidos con enfoque de género.