El Salvador.- Bukele se jacta del 93% de popularidad que le concede el último sondeo a tres meses de Gobierno

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha jactado este viernes del 93 por ciento de popularidad que le concede el sondeo de opinión publicado el día anterior por Gallup, a tan solo tres meses de iniciar su mandato.

"Hoy salió la última encuesta de @cidgallup, que nos da un 93% de aprobación. Me preocupaba que hubiera un 7% en contra, pero luego me di cuenta (de que) el 3% no respondió, así que los adversarios, TODOS JUNTOS, solo suman el 4% (...) Perdón, pero da risa", ha escrito en Twitter.

El 93 por ciento de los 1.206 encuestados por la empresa demoscópica entre el 9 y el 14 de septiembre, con un margen de error de 2,8 puntos porcentuales, aplaude la gestión de Bukele.

El director de Cid Gallup, Esteban Álvarez, ha destacado que se trata del mayor nivel de aprobación en 40 años de sondeos. Para encontrar un precedente similar hay que remontarse al Gobierno de Alfredo Cristiani en 1989, con un 48 por ciento de aprobación.

Además, ocho de cada diez interrogados cree que la nación centroamericana va por buen camino. Bukele "goza de una credibilidad casi absoluta de que está haciendo lo mejor para el país", ha señalado Álvarez, según informa 'La Prensa Gráfica'.

Buekele llegó al cargo el pasado 1 de junio como un 'outsider' con la promesa de combatir la corrupción de los partidos tradicionales y la criminalidad. Se caracteriza por su frecuente uso de las redes sociales, hasta el punto de dar órdenes a sus ministros vía Twitter.