Kast exhibe su buena relación con Bukele en una visita al polémico CECOT para tomar "ideas"

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast (izquierda), junto al presidente de El Salvador, Nayib Bukele (derecha) - PRESIDENCIA EL SALVADOR

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, ha visitado El Salvador del presidente Nayib Bukele, uno de los primeros mandatarios de la última oleada de gobernantes de extrema derecha latinoamericanos, y ha viajado hasta el polémico Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) donde están encarcelados miles de pandilleros para tomar "ideas".

"El Salvador era uno de los países más peligrosos de América Latina y hoy es el más seguro. Las medidas no se copian: se estudian y se adaptan a la realidad nacional. Pero los ejemplos exitosos, se siguen", ha destacado Kast durante su viaje en un mensaje publicado en redes sociales. El político chileno ha subrayado que el CECOT es "una de las claves contra el crimen organizado".

Kast ha planteado que Chile "necesita importar buenas ideas y propuestas para combatir con fuerza al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo".

Asimismo se ha referido a su afinidad con Bukele y a las nuevas relaciones que tendrán los dos países una vez asuma la Presidencia chilena, el 11 de marzo. "Hoy comienza una nueva etapa en la relación entre Chile y El Salvador. Agradezco al presidente Nayib Bukele por la amistad y el compromiso hacia el futuro para el desarrollo de nuestras naciones", ha resaltado también en redes.

Ambos dirigentes se reunieron tras la visita de Kast al CECOT y después del encuentro conversaron con medios de comunicación en un acto en el que Bukele elogió a Chile por haber elegido a Kast como presidente y por estar "décadas" por delante de El Salvador "en muchos temas".

"Lo que nosotros podemos ofrecer es poco comparado con Chile. Quisiéramos ser como Chile en muchas cosas", apeló Bukele. Sí ha destacado los logros en seguridad y ha ofrecido por ello a Kast "mostrar los pasos y cosas que hicimos y funcionaron". "Pasamos de ser el país más peligroso a ser el más seguro de todo el continente", recalcó.

Kast, por su parte, ha advertido de la posible deriva criminal en Chile. "Lo escuchaba haciendo un relato de lo que era su nación, y pensaba con angustia que es parte de lo que nos está sucediendo a nosotros hoy día", afirmó. "Chile va en un sentido contrario al progreso en temas de seguridad e, incluso, crecimiento económico" y planteó como receta la necesidad de tomar "decisiones duras, pero necesarias".

Kast ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 14 de diciembre tras obtener un 58,61 por ciento de votos, por delante del 41,39 por ciento de su rival, la candidata de la coalición de izquierda Jeannette Jara.