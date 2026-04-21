El Salvador.- Comienza en El Salvador el juicio contra casi 500 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha

Archivo - Imagen de archivo de un miembro de la Mara Salvatrucha. - Europa Press/Contacto/Juan Carlos - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de El Salvador ha dado el pistoletazo de salida al juicio contra 492 personas acusadas de pertenecer a la Mara Salvatrucha (MS-13), entre ellas varios fundadores y líderes, en el se ha convertido en el primer juicio masivo de este tipo contra líderes de una pandilla.

Entre los miles de delitos que se le adjudican a la mara, se encuentra órdenes de asesinato contra al menos 87 personas tan solo durante un fin de semana de marzo de 2022. Ese hecho hizo que el presidente del país, Nayib Bukele, declarara una "guerra" contra las pandillas con un estado de excepción que ha dejado hasta la fecha más de 91.000 detenidos.

La Fiscalía General de El Salvador ha indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales que a estos imputados se les ha atribuido unos 47.000 delitos cometidos entre los años 2012 y 2022, de los cuales 29.000 podrían ser homicidios.

La MS-13 y su rival, Barrio 18, con sus facciones, son consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos y El Salvador, y llegaron a controlar el 80% del territorio nacional, tal y como asegura el presidente salvadoreño, que también acusa al grupo de "rebelión" por tratar de mantener el control territorial para establecer "un Estado paralelo".

Bukele sigue defendiendo su guerra contra las pandillas, cuyos miembros pueden ser detenidos sin que pese previamente una orden judicial y que ha llevado al encarcelamiento de miles de personas. Además, siempre ha negado que haya negociado con las pandillas, a pesar de que en septiembre de 2020 el portal 'El Faro' publicó una investigación al respecto. A esto se suma la denuncia por parte de Estados Unidos de un diálogo encubierto precisamente con el MS-13.