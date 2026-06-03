Condenados a penas de cárcel en El Salvador más de 250 pandilleros de la Mara Salvatrucha

Archivo - Soldados patrullan las calles de la capital de El Salvador durante la pandemia de coronavirus - Camilo Freedman/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de El Salvador ha dictado penas de cárcel para más de 250 personas acusadas de ser parte de la Mara Salvatrucha, en el marco de un macrojuicio contra casi 500 presuntos pandilleros, un caso comparado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con los Juicios de Núremberg, en los que fueron juzgados los principales dirigentes de la Alemania nazi después de la Segunda Guerra Mundial.

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador ha dictado penas de hata 85 años de prisión para un total de 254 miembros de la Mara Salvatrucha que operaban en Cabañas, según ha confirmado la Fiscalía salvadoreña a través de un comunicado publicado en redes sociales.

"Estos pandilleros tenían diferentes funciones que les permitían mantener el control y así facilitar sus actividades ilícitas en distintas zonas de ese departamento", ha dicho, antes de destacar que todos ellos han sido sentenciados por crímenes cometidos entre 2013 y 2022.

Así, ha indicado que entre los condenados figura Eugenio Morales, considerado un alto cargo de la mara, quien ha recibido una sentencia de 85 años de prisión. Además, otros 80 acusados han recibido penas de 60 años, mientras que otros 173 han sido condenados a 30 años de reclusión.

El proceso, que se ha convertido en el primer juicio masivo de este tipo contra líderes de una pandilla, en este caso la Mara Salvatrucha (MS-13), abordará miles de delitos adjudicados al grupo, entre ellos órdenes de asesinato contra al menos 87 personas tan solo durante un fin de semana de marzo de 2022, hecho que llevó a Bukele a declarar una "guerra" contra las pandillas con un estado de excepción que ha dejado hasta la fecha más de 91.000 detenidos.

El Parlamento salvadoreño aprobó la semana pasada una nueva prórroga del estado de excepción en vigor desde marzo de 2022, con lo que estará vigente durante otros 30 días, en medio de los argumentos de las autoridades sobre la utilidad de la medida para la lucha contra las pandillas y la criminalidad.

De hecho, la Presidencia de El Salvador ha asegurado durante los últimos años que durante el martes no se registraron homicidios en el país, "un resultado que permite a las familias salvadoreñas desarrollar sus actividades con tranquilidad y confianza". "Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele continúan generando resultados en beneficio de la población", ha zanjado.

El propio Bukele salió en abril al paso de las críticas a estos macrojuicios y subrayó que "estos 486 terroristas no son delincuentes menores". "Son líderes de pandillas bien conocidos, la mayoría de ellos ya condenados por crímenes que cometieron personalmente, incluidos asesinatos, violaciones, a menudo seguida de asesinato, extorsión y secuestro", apostilló el mandatario salvadoreño.