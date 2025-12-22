Condenados en El Salvador a penas de hasta 1.335 años de prisión cientos de pandilleros de la MS-13

Archivo - Soldados en El Salvador en el marco de la política de seguridad contra las pandillas - Camilo Freedman/dpa - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de El Salvador ha informado de que 248 pandilleros de la Masa Salvatrucha (MS-13) han sido condenados a penas que ascienden a los 1.335 años de prisión por diversos crímenes cometidos entre los años 2014 y 2022 y que habrían dejado más de 150 víctimas.

Entre los delitos cometidos durante esos ocho años se encuentran 43 homicidios agravados, 42 desapariciones, tres casos de feminicidio, 86 casos de extorsión, 29 de conspiración para cometer homicidio y más de una treintena de delitos vinculados con tráfico ilegal de estupefacientes, tal y como ha indicado la entidad en un comunicado.

"Las investigaciones demostraron que estos sujetos crearon bases en diferentes sectores, que eran utilizadas para planificar todos los actos delictivos en esa jurisdicción, entre ellos extorsionar a víctimas que tenían negocios, exigiéndoles diferentes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas. Algunas personas tuvieron que cerrar sus negocios por temor a las amenazas", ha señalado.

Entre los delitos cometidos por estos pandilleros se encuentra la desaparición y homicidio de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo y la desaparición y feminicidio de la futbolista Claudia Jimena Granados, entre otros.

Esta medida "ejemplar" impuesta por la Justicia salvadoreña se enmarcan en las fuertes políticas impulsadas por el presidente del país, Nayib Bukele, contra las bandas, unas medidas que han sido criticadas por grupos de defensa de los Derechos Humanos.

Se estima que más de 90.000 personas han sido arrestadas desde que se pusieron en marcha estas políticas, con las que Bukele busca lograr una reducción de los homicidios y otros crímenes cometidos en el país.