EEUU aumenta a cerca de nueve millones la recompensa por el líder de la Mara Salvatrucha en Honduras

Archivo - Un miembro de la pandilla Mara Salvatrucha en una cárcel de El Salvador - Europa Press/Contacto/Juan Carlos - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves que ha aumentado en hasta diez millones de dólares (más de 8,7 millones de euros) la recompensa que ofrece a cambio de información que dé con Yulán Adonay Archaga Carías, alias 'Porky', el líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado ha adoptado esta medida para dar con uno de los diez fugitivos más buscados por la Policía Federal (FBI), ha señalado la cartera en un comunicado.

Al mismo tiempo, ha elevado en hasta cinco millones de dólares (4,3 millones de euros) el monto que ofrece por información que permita detener a Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias 'Cuervo', otro dirigente de la pandilla que Washington considera una organización terrorista.

Ambos "son los miembros de mayor rango de la MS-13 en Honduras y son responsables de dirigir las actividades delictivas de la pandilla, incluyendo el narcotráfico, el lavado de dinero, el asesinato, el secuestro y otros delitos violentos", ha apuntado la cartera diplomática en base a "documentos judiciales". Estas acusaciones incluyen la importación de "grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos", ha agregado el Departamento.