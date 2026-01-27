Extraditado desde EEUU el expresidente del Parlamento de El Salvador Norman Quijano

El excandidato presidencial salvadoreño Norman Quijano a su traslado y entrega a las autoridades de El Salvador, donde fue condenado a más de 13 años de prisión - FISCALÍA GENERAL DE EL SALVADOR EN X

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de El Salvador ha anunciado este lunes la entrega por parte de Estados Unidos del expresidente de la Asamblea Legislativa y excandidato presidencial Norman Quijano, condenado en rebeldía en 2024 por la Justicia salvadoreña a más de 13 años de cárcel por asociación ilícita y fraude electoral y detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) hace menos de un año.

"Este día (lunes), hemos recibido a Norman Quijano por parte de las autoridades de Estados Unidos. En este momento, se le notificará formalmente su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral", ha anunciado el Ministerio Público en una publicación en redes sociales.

En su nota, el organismo ha recapitulado acerca del proceso legal en el que "lo acusó formalmente por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral", tras lo que se "demostraron reuniones directas con cabecillas pandilleriles y negociaciones a cambio de votos, incluyendo encuentros previos a la segunda vuelta electoral de 2014".

Quijano había sido condenado en rebeldía en 2024 por la Justicia salvadoreña a 13 años y cuatro meses de prisión por asociación ilícita y fraude electoral, al ser considerado culpable de pactar con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en el marco de su candidatura en las elecciones presidenciales de 2014.

"Norman Quijano será trasladado a un centro penitenciario, donde cumplirá la condena impuesta por la Justicia salvadoreña", ha señalado la Fiscalía, que ha agradecido a las autoridades estadounidenses "la colaboración brindada", si bien éstas no se han pronunciado al respecto de la detención ni de la entrega de Quijano.

Con todo, el portal de noticias USA Today había informado en múltiples ocasiones de que el excandidato y también exdiputado del Parlamento Centroamericano había sido arrestado en territorio estadounidense por el ICE y permanecía detenido en un centro de la institución de inmigración en el estado de Texas.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha aplaudido la entrega de Quijano, que supone, según ha manifestado en redes sociales, "un mensaje para todos los que huyen de la justicia".