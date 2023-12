Feijóo ataca a Sánchez por el "bochorno" del mediador: "No se negocia en la clandestinidad la democracia de España"

Denuncia que actúe como verificador un experto en "guerrillas" y anuncia más protestas en la calle contra los pasos de Pedro Sánchez



MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por el "bochorno" y la "humillación" de permitir que un "experto supuestamente en negociaciones entre terroristas y guerrillas latinoamericanas" actúe como verificador de la reunión que PSOE y Junts celebraron en Suiza, en alusión al diplomático salvadoreño Francisco Galindo Pérez. Tras anunciar más protestas en la calle, ha afirmado que España está "dando pasos atrás en la democracia" con el Ejecutivo de PSOE y Sumar.

"No vamos a aceptar la opacidad con la que Sánchez se reúne y negocia en la clandestinidad en nombre de los españoles. En nuestro nombre, no. Y en el de la mayoría de los españoles, no. No se negocia en la clandestinidad la dignidad y la democracia de España, no", ha proclamado Feijóo en un acto en el Templo de Debod en Madrid con cerca de 15.000 personas, según fuentes del partido. Sin embargo, la delegación del Gobierno ha rebajado esa cifra al hablar de unas 8.000 personas.

Se trata de la tercera protesta contra la amnistía y las negociaciones de Sánchez con los independentista que organiza el PP, siendo ésta la menos multitudinaria. La primera, en la plaza de Felipe II reunió a 60.000 personas y la segunda reunió a unas 80.000 personas en la Puerta del Sol, según el partido. Hoy la cifra ofrecida en el Templo de Debod ha sido de cerca de 15.000 personas.

Los participantes, con pancartas como 'Sánchez traidor', han gritado 'Puigdemont a prisión', 'Hay un presidente que es un delincuente' o 'presidente, presidente' cuando arrancaba la intervención de Feijóo. Poco antes, cuando ha subido al escenario la presidenta madrileña, los asistentes han coreado 'Me gusta la fruta' o 'Tú sí que vales'.

Una delegación de Vox encabezada por el secretario general del Grupo Parlamentario, José María Figaredo, ha apoyado este acto en el Templo de Debod, donde también había una caseta del sindicato de esta formación, 'Solidaridad'. El partido había anunciado con antelación que sus cargos después se desplazarían a la calle Ferraz, como han venido haciendo en las últimas semanas.

EL PÚBLICO COREA 'NO EN MI NOMBRE'

Un día después de que se haya desvelado que PSOE y Junts han elegido al diplomático salvadoreño Francisco Galindo Pérez --experto en refugiados-- como verificador internacional de las reuniones que mantendrán ambos partidos, Feijóo ha hecho de este asunto el eje central de su discurso, denunciado el "bochorno por recurrir a la mediación extranjera entre compatriotas".

Así, ha resaltado que es una "humillación" que Sánchez "ponga a un ciudadano de El Salvador a decidir el futuro de España". "Es un experto en guerrillas latinoamericanas el que nos tiene que decir cómo España trata a una de sus comunidades autónomas? Exijo en nombre de España que cese este despropósito para comprar más tiempo para vivir en la Moncloa", ha exigido, ante un publico entregado que le ha correspondido coreando 'No en mi nombre' mientras agitaba banderas de España y de la UE.

Dicho esto, ha avanzado que su formación obligará al Gobierno a que rinda cuentas en el Congreso, en el Senado y en la Eurocámara sobre qué se negocia en Suiza. "Estaremos en la calle, en las Cortes, en las asambleas autonómicas y ante la Justicia, para defender legítimamente nuestro país y nuestros ciudadanos", ha apostillado.

El líder del PP ha criticado que los que quieren romper el país sean los que deciden nuestro futuro con un proyecto que es "la España al revés" y ha avisado que los españoles volverán "a poner las cosas en su sitio cívica y democráticamente". "No nos vamos a rendir", ha exclamado, para añadir que "hoy queda un día menos" para que se vaya Sánchez de Moncloa.

ANUNCIA MÁS MOVILIZACIONES EN LA CALLE

Feijóo ha señalado que habrá más protestas como esta en la calle, si bien fuentes del PP las sitúan ya el próximo año, coincidiendo con la tramitación parlamentaria de la Ley de Amnistía en el Congreso. "Si no les gustan estas movilizaciones, que se preparen. Habrá muchas más mientras no restablezcamos el Estado de derecho en nuestro país", ha advertido.

Un día más ha dejado claro que el PP no se va a callar ante los pactos de Sánchez con los independentistas y los pasos que se están dando. "Nos quieren quietos, con las manos en alto, contemplando el atraco a nuestra igualdad. ¡Nos quieren callados!", ha denunciado, para avisar que el Gobierno tendrá "varias tazas democráticas de caldo al día", un "caldo que ellos cultivan".

El líder del PP ha resaltado que su partido no va a "blanquear" las alianzas de Sánchez y el PSOE con los independentistas ni van a "normalizar los escándalos, por más que sean continuos". "No vamos a naturalizar la indecencia, por más que sea su modo habitual de actuar. Cuanto más cierren las puertas del Congreso, más saldremos a la calle. Cuanto más intenten controlar la Justicia, más tendrán que responder ante ella y cuanto más mientan, más verdades tendrán que escuchar", ha aseverado.

"MENTIRAS Y CORRUPCIÓN POLÍTICA"

Tras asegurar que los derechos y libertades de los españoles "no están en venta", el presidente del PP ha lamentado el "bochorno" que supone que España tenga que ser "tema de debate en Europa por ser una de las pocas naciones en el mundo que están dando pasos atrás en la democracia".

A renglón seguido, ha afirmado que España "no está con su Gobierno porque el Gobierno está en contra de la Constitución y a favor de aquellos que no acatan la Constitución". "Al mundo los españoles le decimos que España es mucho más que su Gobierno y que es muy diferente a su Gobierno. Ellos son la vergüenza nacional y el bochorno internacional", ha manifestado, ante un público entregado.

En su discurso, Feijóo también ha destacado que en solo una semana la Justicia ha dicho al Gobierno que su fiscal general no es idóneo por haber cometido abuso de poder, que es "ilegal" el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, han generado una crisis en política exterior, las empresas amenazan con llevarse inversiones y las vicepresidentas están "a la gresca" y el Ejecutivo.

Según el jefe de la oposición, "en el lado del muro en el que se ha colocado Sánchez sólo hay mentiras y corrupción política". "Vamos a derrotar su ambición con la razón. Ellos van a salir del gobierno. España va a salir adelante y la igualdad, la libertad y la dignidad prevalecerá", ha finalizado.

EL MEDIADOR TAMBIÉN EN EL CENTRO DE LOS DISCURSOS DE AYUSO Y ALMEIDA

Previamente ha tomado la palabra Isabel Díaz Ayuso, que ha afirmado que España "va a poder con Sánchez y sus socios": "Vamos a luchar en los parlamentos y en las calles", ha anunciado ante los asistentes. "¿Por qué no nos cuentan también lo que están pactando con los testaferros de ETA? ¿Qué será? ¿Cómo será para que todavía no lo hayan contado?", se ha preguntado.

Ayuso ha cargado también contra la figura del verificador que se va a encargar de controlar el cumplimiento de los acuerdos entre el PSOE y Junts. A su entender, "una vergüenza" tener que estar controlados por "un comisario político paralegal". "Verificador lo llaman, a la altura de las FARC, como si fuéramos dos estados", ha denunciado.

Por su parte, el alcalde de Madrid ha lanzado un "grito de auxilio" a Europa ante los pasos que está dando Pedro Sánchez. "No necesitamos que un salvadoreño, con todos mis respetos, venga a decirnos lo que tenemos que hacer con nuestro futuro. No necesitamos un intermediario entre un prófugo de la democracia llamado Pedro Sánchez (presidente de Gobierno) y un prófugo de la justicia llamado Puigdemont (líder de Junts)", ha aseverado.