El Salvador.- El fiscal general de El Salvador asegura que "todos los que han financiado a pandillas son investigados"

Publicado 23/10/2019 6:44:13 CET

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, ha asegurado este martes que "todos aquellos que han financiado a pandillas están siendo investigados", según ha informado el diario local 'El Mundo'.

Las palabras de Melara han tenido lugar después de la declaración de un testigo, que señaló al presidente de la Asamblea Nacional, Norman Quijano, como culpable de haber entregado dinero a estructuras criminales durante la campaña electoral de 2014.

"La Fiscalía está investigando, lo puedo decir claramente, políticos y no políticos. Se están investigando, no es que se vayan a investigar", ha recalcado al ser consultado por el caso del testigo.

Melara ha asegurado que de encontrarse los indicios suficientes de financiación a estructuras criminales, las personas involucradas serán procesadas, sin especificar nombres.

"Hay que ver todos los elementos que nos den la certeza que esto ha sido así, no nos podemos dejar ir solo por lo dicho por un testigo criteriado, hay que ver el contexto, cuáles son las razones, qué es lo que se dijo en esas reuniones, pero lo que sí es claro es que están siendo investigados", ha sostenido.

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que los indicios que arrojen las investigaciones permitirán determinar "la involucración de una persona, sea funcionario o no sea funcionario, en el cometimiento de un delito".

El fiscal también ha reiterado la importancia de "depender cada vez menos de los testigos y migrar a la prueba científica". "Si no tenemos nada más que la declaración de un testigo en un hecho tan incierto, es difícil probarlo y se caen los casos", ha afirmado.

Quijano ha vuelto a desmentir este martes las acusaciones en su contra y ha subrayado que está siendo víctima de una infamia y de una "cortina de humo" lanzada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para desviar la atención de sus "desacertadas decisiones". Además, asegura que el mandatario busca destruir su imagen ante la posibilidad de que continúe al frente del órgano legislativo.

"Juro ante ustedes y por medio de ustedes, ante la patria, mi familia que está muy acongojada, amigos y correligionarios, pero ante todo por mis compatriotas que siempre me han brindado su confianza, que jamás me he reunido con criminales, muchos menos para pactar y menos para ofrecer dinero", ha expresado, según ha informado el diario 'La Prensa Gráfica'.

En este sentido, ha insistido en que el país está "ante un Gobierno que está afanado en destruir la imagen de opositores y no en construir soluciones a los salvadoreños".