El Salvador.- La Fiscalía pide retirar la inmunidad a un excandidato presidencial en El Salvador por contactos con maras

Publicado 28/01/2020 16:31:43 CET

Norman Quijano, ex candidato a la Presidencia de El Salvador y diputado de ARENA

La Fiscalía General de la República de El Salvador ha solicitado a la Asamblea Legislativa que retire la inmunidad al diputado Norman Quijano, quien fue presidente de la misma, por los contactos que este mantuvo con las maras durante su campaña a la Presidencia del país en 2014.

La Fiscalía solicitó el lunes a la Asamblea Legislativa que celebre un antejuicio para retirar la inmunidad parlamentaria a Quijano, primer paso para que el que fuera candidato presidencial de ARENA se enfrente a la justicia por los cargos que se le imputan, según informa el diario 'La Prensa Gráfica'.

Las acusaciones contra Quijano se enmarcan en las revelaciones realizadas por un testigo protegido durante un juicio, quien desveló que hubo reuniones de políticos y antiguos altos cargos con cabecillas de la Mara Salvatrucha, una de las principales pandillas del país.

De acuerdo con el testigo, un antiguo pandillero, Quijano figura entre las personas que grabó entre 2014 y 2015 en encuentros con miembros de la citada mara para obtener su apoyo electoral. En el caso concreto de Quijano, pidió votos y ofreció a la Mara Salvatrucha un programa de rehabilitación si ganaba la Presidencia.

Según el diario 'El Faro', cuatro fiscales de la Dirección contra la Corrupción y la Impunidad acudieron el lunes a la Asamblea Legislativa para solicitar que se retire la inmunidad de Quijano, al que se acusa de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

El primer delito está penado, según la legislación salvadoreña, con hasta 10 años de cárcel, mientras que el segundo puede ser penado con hasta 12 años en caso de tratarse de un funcionario, como es Quijano. Además, el político sería inhabilitado para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo en el que fuera condenado.

Para que ello ocurra, primero debe llevarse a cabo un juicio político en la Asamblea y que 43 diputados voten a favor de la retirada de la inmunidad. En la actualidad, ARENA cuenta con 37 diputados en la Asamblea, si bien hay cuatro que suelen alinearse con las iniciativas del actual presidente, Nayib Bukele, y están siendo sometidos a un proceso disciplinario por el partido.

Además, entre el grupo parlamentario no hay unanimidad de posturas, según 'El Faro'. Según un diputado del partido conservador, unos 20 parlamentarios estarían a favor del desafuero de Quijano, mientras que otro augura que todos votarán en ese sentido, ya que no hacerlo podría dañar la imagen del partido.

Por su parte, la líder de Gana en la Asamblea, Guadalupe Vásquez, ha indicado que el partido, que cuenta con diez diputados, se inclina por la retirada de la inmunidad, mientras que desde el izquierdista Frente Nacional Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL) por el momento prefieren no pronunciarse.

Así las cosas, Quijano ha vuelto a defender su inocencia. "No he sido parte de ninguna organización delincuencial", ha escrito en su Twitter, negando igualmente haber entregado "dinero a delincuentes, mucho menos pactado beneficios". "Soy inocente de los señalamientos que se me hacen", ha recalcado.