Bukele asegura haber destruido el cuartel general de la pandilla criminal más grande de Haití

Archivo - Colas de humo por un ataque en un barrio de Puerto Príncipe, capital de Haití - Patrice Noel/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha asegurado que el Ejército salvadoreño ha "destruido" el cuartel general de 400 Mawozo, la más importante de las nueve grandes bandas que operan en Haití y que se lucran de actividades delictivas como los secuestros, el tráfico de armas y de drogas y las extorsiones.

"Hemos cumplido nuestra promesa. Hemos destruido la casa de Lanmò San Jou y el cuartel general de la banda de 400 Mawozo", ha señalado en un mensaje escrito en criollo haitiano y difundido en sus redes sociales.

El mandatario ha asegurado que "la mayoría" de sus integrantes "huyó sin siquiera intentar luchar". "¡Menudos cobardes!", ha exclamado en una publicación acompañada de un vídeo de lo que presume ser el bombardeo por parte de la aviación salvadoreña contra las instalaciones del grupo criminal.

Wilson Joseph, alias 'Lanmò San Jou', líder de la banda, ha pedido mediación al secretario general de la ONU, António Guterres, tras la llegada a Haití de un contingente de más de 2.000 soldados salvadoreños para buscar a cuatro militares de este país desaparecidos tras un ataque de las bandas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se ha pronunciado recientemente sobre las operaciones militares ordenadas por Bukele en Haití, descartando un despliegue de tropas estadounidenses en este último país ni un apoyo directo a El Salvador en este sentido.

"No estamos involucrados en eso", aseguró este domingo en declaraciones a la prensa desde una base militar en Florida y recogidas posteriormente por la cartera diplomática.

Preguntado por el riesgo de estas operaciones de El Salvador para la Fuerza de Supresión de Pandillas --impulsada por la ONU-- en Haití, Rubio advirtió contra posibles enfrentamientos ante la falta de conocimiento de la cadena de mando.

"Lo que no puedes tener es a la Fuerza de Supresión de Pandillas encontrándose con soldados salvadoreños y disparándose entre ellos porque creen que el otro bando son pandilleros", insistió.