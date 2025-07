El Salvador llama a consultas a su embajadora en México por una polémica sobre una avioneta con cocaína

Bukele pide a México "una aclaración y rectificación inmediata" y tilda de "falso" que el aparato iniciara su ruta en El Salvador

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de El Salvador han llamado a consultas a su embajadora en México, Delmy Cañas, y han reclamado al Gobierno mexicano "una aclaración y rectificación inmediata" después de que anunciara que una avioneta cargada con cocaína había iniciado su ruta en territorio salvadoreño.

El ministro de Seguridad de México, Omar García Harfuch, afirmó el martes que la avioneta inició su ruta en El Salvador con más de 425 kilogramos de cocaína, algo tildado de "falso" por parte del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

"El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora. Tampoco permitiremos que intenten involucrarnos en operaciones que no nos corresponden ni nos pertenecen", ha manifestado Bukele.

"Exigimos al Gobierno de México una aclaración y rectificación inmediata respecto a las declaraciones emitidas por su secretario (de Seguridad), Omar García Harfuch. Asimismo, procedemos a llamar a nuestra embajadora en México a consulta por esta situación", ha destacado.

Así, Bukele ha argumentado que fue Costa Rica quien informó el 3 de julio de "una traza sospechosa al noroeste de su territorio". "Fueron ellos quienes activaron la alerta regional a través de APAN, una red centroamericana de seguridad aérea", ha relatado, antes de agregar que "según su propio informe, la traza de la avioneta ingresó a Costa Rica, desapareció brevemente del radar y luego volvió a aparecer, saliendo hacia el Pacífico".

"Nuestros radares no registraron ningún contacto aéreo dentro de nuestro espacio", ha manifestado el presidente de El Salvador, que ha adjuntado una imagen de la ruta, que pasa "muy al sur de El Salvador y Nicaragua, sin proximidad al espacio aéreo nacional", algo que habría sido "confirmado" por Estados Unidos.

"Su informe es claro: la aeronave sobrevoló el océano Pacífico y jamás tocó territorio salvadoreño", ha destacado Bukele, quien ha apuntado además que "ningún medio de comunicación ni fuente oficial" ha publicado las nacionalidades de los detenidos en México, que "son mexicanos".

EXPLICACIONES DE MÉXICO

En respuesta, Harfuch ha subrayado en su cuenta en X que las autoridades de México detectaron el 3 de julio "una traza de interés a 200 kilómetros al sur a la altura de San Salvador, El Salvador" tras lo que se ordenó el despliegue de aeronaves para interceptar el aparato, que aterrizó "en una pista aérea clandestina en Tecomán, Colima".

"Fueron detenidas tres personas y se aseguraron 427,65 kilogramos de cocaína y la aeronave. En efecto, los detenidos son de nacionalidad mexicana, mismos que están siendo procesados por diversos delitos", ha dicho, antes de mostrar el "respeto y aprecio" de México por El Salvador y destacar que "estas acciones muestran el compromiso del Gobierno de México para combatir la delincuencia organizada".

El mensaje de Harfuch ha recibido otra respuesta de Bukele, quien ha esgrimido que esta información "si bien es real, omite señalar que no existe ningún indicio de que la aeronave proviniera de El Salvador". "Por el contrario, no se trataba de una aeronave salvadoreña ni contaba con tripulación salvadoreña.", ha reiterado.

"Podemos concederle el beneficio de la duda y entender que lo expresado en la conferencia de prensa pudo haber sido un malentendido, pero esperamos una aclaración más precisa", ha insistido. "Debe quedar absolutamente claro que no existe ni el más mínimo indicio de que esa aeronave haya partido de nuestro país, ni de que alguien en El Salvador esté vinculado con ese cargamento de droga", ha zanjado.