El medio El Faro denuncia que el Gobierno de El Salvador ha congelado bienes de sus accionistas

Archivo - Bandera de El Salvador (Archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El reconocido medio de comunicación El Faro ha denunciado este jueves que el Gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, ha congelado bienes de al menos dos de sus accionistas en el marco de la deriva autoritaria de su Ejecutivo y la falta de libertad de prensa en el país centroamericano.

"Entre febrero y abril de 2026, congeló dinero en una cuenta bancaria y un inmueble de dos socios de Trípode S.A. de C.V., la sociedad creadora de El Faro (...) Es el más reciente episodio de una larga persecución fiscal contra este medio, que empezó en 2020 cuando Nayib Bukele dijo en cadena nacional que 'tienen una investigación por lavado de dinero seria'", ha relatado en un comunicado.

El Faro ha explicado que el Ministerio de Hacienda ya abrió cuatro auditorías contra Trípode por lavado de dinero, si bien posteriormente cambió la acusación a evasión de impuestos al no poder sostener dichas acusaciones. "El Gobierno de Bukele nos acusa de no pagar unos impuestos que sí pagamos y de no pagar impuestos por ingresos que nunca existieron y que Hacienda inventa. Todo el proceso ha sido irregular desde sus inicios", ha argüido.

En este sentido, el medio ha defendido que esto se produce en el marco de un reciente documental de El Faro junto a un programa estadounidense que relata la existencia de acuerdos entre el Gobierno y la pandilla MS13, además de que recientemente el redactor jefe de El Faro ha publicado 'Bukele, el rey desnudo'.

El Salvador se encuentra en el número 143 del ranking de la libertad de prensa elaborado por la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF), que detalla que desde la llegada al poder de Bukele en 2019 se ha anotado un retroceso de hasta 74 puestos.