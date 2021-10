Un ministro de El Salvador acusa a la embajadora interina de EEUU de "injerencia" y pide que sea sustituida

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, ha acusado a la encargada de Negocios de Estados Unidos en el país centroamericano, Jean Manes, que actualmente ejerce las funciones de embajadora interina, de "injerencia", al tiempo que ha pedido a la Administración de Joe Biden que la "cambie".

Las palabras de Castro tienen lugar después de que la diplomática declarara que si un nombre está en la conocida como lista Engel, que impone sanciones contra personas del Triángulo Norte por corrupción y actos antidemocráticos, es porque tiene que figurar en la misma. Castro, que aparece en la lista, se ha manifestado en contra de su inclusión.

En una serie de mensajes publicados a través de su cuenta en la red social Twitter, Castro ha indicado que "el problema es cuando una diplomática no hace su trabajo, sino que se dedica a intervenir en asuntos políticos de un país soberano". "Manes hace años que está aquí y nunca denunció a los que saquearon este país, al contrario, se hizo su amiga", ha agregado.

En este sentido, ha acusado a la diplomática de "tomar el control de diferentes instituciones" salvadoreñas, "usurpando funciones de los salvadoreños". "El Gobierno de Biden debe entender que parte de la relación actual entre Estados Unidos y El Salvador depende mucho de la encargada de la diplomacia actual", ha continuado, antes de deslizar que Manes "se ha aprovechado de su cargo".

"Debería hacer su trabajo por el cual le paga el pueblo de Estados Unidos, usted es diplomática, no activista política, y si quiere hacerlo pues solicite su trámite legal en este país y compita en las elecciones, pero no siga usando su cago para revivir a (los partidos opositores) ARENA y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ambos partidos con casos comprobados y judicializados de corrupción", ha añadido, antes de subrayar que Manes "no hizo nada".

"Basta ya de tanta injerencia suya", ha reclamado Castro, antes de pedir a la Administración Biden sustituir a Manes "para que mejoren las relaciones de ambos países". Castro ha concluido sus mensajes asegurando que no tiene "nada que temer". "No soy corrupto y creo tener más solvencia moral que usted", ha remachado.

Manes ha denunciado en varias ocasiones la deriva antidemocrática de El Salvador, aludiendo a la consolidación del poder de Nayib Bukele, el debilitamiento de la independencia judicial, el ataque a la oposición política o el cierre de espacios de la sociedad civil. Del mismo modo, ha defendido la lista Engel.