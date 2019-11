El Salvador.- El Salvador investiga la presunta relación de miembros de la Fuerza Armada con la Mara Salvatrucha

Publicado 31/10/2019 20:01:03 CET

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de El Salvador, René Merino, ha informado este jueves de que el Gobierno investiga la presunta vinculación de miembros activos de la Fuerza Armada con la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), tras la declaración de un testigo protegido, alias 'Noé'.

Merino ha precisado que estos militares ejercerían de colaboradores de la MS-13 e incluso estarían dando clases de tiro a los pandilleros, según informa el diario salvadoreño 'La Prensa Gráfica'.

Además, ha avanzado que los primeros en ser investigados serán los agentes que han desertado en los últimos años, aunque ha admitido que aún "no tienen el dato exacto" sobre los uniformados señalados por 'Noé'. "He pedido ya los datos de quienes han ingresado a los cuarteles el año pasado y datos similares para puntualizar personas que no deberían de haber estado en las unidades militares", ha dicho.

Fuentes consultadas por el citado medio han contado que la Fiscalía no descarta investigar también a algunos políticos, después de que el testigo señalara que militantes del partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se reunieron con los pandilleros durante el proceso conocido como 'tregua'.

"Consideramos que es injusto, ingrato y deshonesto el hecho de que haya soldados, policías y oficiales trabajando por el bien de la población y que los funcionarios del Gobierno se estén prestando a dar apoyo a las pandillas", ha agregado.

El titular de Defensa también ha dicho que tendrán que "constatar" que las declaraciones son "verdad", por lo que ha pedido ayuda a quienes tengan información relacionada con el caso. "Toda información nos servirá para agilizar las investigaciones", ha añadido.

Las declaraciones se dan en medio de un histórico juicio que lleva a cabo la Fiscalía salvadoreña desde 2018 contra 425 miembros de la MS-13, entre los que se incluyen varios cabecillas.

Desde que se inició el proceso ya han comparecido 16 acusados vinculados a la pandilla. El resto de los imputados serán juzgados desde prisión con ayuda de videoconferencias debido a que se encuentran en cárceles que limitan las salidas de sus reclusos.