El Salvador.- El Tribunal Electoral de El Salvador pide a los partidos no obstaculizar el proceso

Señala en particular las acciones de Nuevas Ideas, el partido que apoya al presidente Bukele

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador convocó este jueves una reunión de urgencia con los líderes de los principales partidos del país con el fin de pedir que se deje de obstruir el proceso de registro de candidaturas de cara a los comicios del 28 de febrero y señaló en particular las acciones de Nuevas Ideas, el partido que apoya al presidente Nayib Bukele.

Según ha explicado el organismo en un comunicado, la reunión urgente se debe a "a una serie de irregularidades sin precedentes que se están suscitando por parte del partido Nuevas Ideas en el proceso de inscripción de candidaturas con concentraciones en las afueras de las instalaciones de las Juntas Electorales Departamentales (JED) en todo el país".

Asimismo, el TSE también ha puesto de relieve las "capturas realizadas por la Policía Nacional Civil, cuyo director Mauricio Arriaza Chicas fue invitado a la reunión pero no se hizo presente", como tampoco lo estuvo el líder de Nuevas Ideas, Xavier Zablah Bukele, primo del presidente, según el diario 'El Mundo'.

El encuentro, según el TSE, sirvió para exponer "hechos concretos de las irregularidades presentadas de manera repetitiva en la mayoría de los departamentos del país, con asedio a las instalaciones de las JED, incluso dentro de las instalaciones y con maltrato a las autoridades electorales en los 14 departamentos, lo cual ha obstaculizado el desarrollo efectivo de su trabajo en el proceso de inscripción de planillas de concejos municipales".

La presidenta del órgano electoral, Dora Esmeralda Martínez de Barahona, sostuvo que debido a estos hechos "se está paralizando el trabajo de las JED", que no pueden seguir con el proceso de inscripción de candidaturas y "esto sí es grave, porque hay plazos establecidos por la ley que se deben cumplir".

"Necesitamos que ustedes adquieran el compromiso, que se respete a las juntas departamentales; déjenlas trabajar, que funcionen como se les ha encomendado y capacitado en el Tribunal Supremo Electoral", reclamó Barahona a los líderes de las principales fuerzas políticas del país.

"NO PODEMOS METER VENENO AL PAÍS"

"No podemos estar metiendo veneno en este país", sostuvo por su parte el magistrado del TSE Guillermo Wellman, según el portal elsalvador.com. "Pónganse serios, pongámonos serios, ya no podemos estar jugando a que aquí hay reyes o dictadores", añadió, defendiendo que los miembros del TSE son funcionarios y por tanto "no nos pueden venir a amenazar e intimidar pidiendo que se resuelva una inscripción electoral con actos de matonería".

Wellman ya había pedido el martes a Bukele que respaldara al TSE, ante unos comentarios realizados por el mandatario en los que sugería que el ente iba a cometer fraude de cara a las próximas elecciones.

"Lo decimos tajantemente: no estamos fraguando ningún fraude, señores, estamos haciendo las cosas de manera transparente", sostuvo el magistrado del TSE. "El presidente debería ser más cuidadoso cucando hace este tipo de señalamientos", añadió.

Al encuentro también acudió el fiscal general, Raúl Melara, quien sostuvo la importancia de garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo con transparencia, libertad y tranquilidad para que todos puedan ejercer el voto como estipula la Constitución, respetando las reglas y aceptando los resultados.

EL FISCAL APUESTA POR EL DIÁLOGO

"Los últimos acontecimientos ocurridos no han sido gratos y creo que hay que poner un paro al respecto", reconoció Melara, según el comunicado del TSE. "Es importante mantener la mesa de diálogo y que se señalen todas las anormalidades, irregularidades y más importante es respetar las reglas del juego", recalcó.

Por su parte, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, también presente, sostuvo que la violencia y las armas no son el camino para resolver las diferencias, sino a través de los votos y que para que los salvadoreños puedan elegir deben cumplirse los requisitos legales.

En representación de Nuevas Ideas acudió su enlace con el TSE, Nelson Cárcamo, quien denunció que "lo que está sucediendo es que el Tribunal no ha previsto con suficiente antelación toda la carga de trabajo que tiene".

"La gente no está ahí por gusto, no está expresándose porque quiere... Si vamos a hablar de legalidad comencemos por respetar los plazos que dice la ley", señaló, en referencia a las protestas por partidarios del partido ante los retrasos en el registro de candidaturas que, según él no les ha sido explicados, informa 'La Prensa Gráfica'.