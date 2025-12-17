Trump propone al 'número dos' de Seguridad Nacional como embajador de EEUU en El Salvador

La secretaria y el subsecretario de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem y Troy Edgar - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE EEUU, EN X

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto este martes al actual subsecretario de Seguridad Nacional, Troy Edgar, como próximo embajador en El Salvador, con vistas a fortalecer las ya buenas relaciones con el mandatario de este país, Nayib Bukele. El nombramiento requiere la confirmación por parte del Senado para que sea efectivo.

Así lo ha afirmado en su plataforma Truth Social, donde ha destacado el "liderazgo excepcional" de Edgar, así como sus "excelentes resultados en la protección de nuestra patria y apoyando nuestra agenda 'America First' (Estados Unidos primero)".

"Su experiencia, disciplina y profundo conocimiento de los retos que plantean la seguridad fronteriza y el hemisferio occidental lo convierten en la elección perfecta para este puesto tan importante", ha dicho acerca del 'número dos' de la cartera dirigida por Kristi Noem.

El inquilino de la Casa Blanca, que ha descrito a su homólogo salvadoreño como un "gran aliado en la lucha contra el crimen, los cárteles y el caos", ha asegurado que el subsecretario "desempeñará un papel clave en el avance de nuestra estrategia para el hemisferio occidental, fortaleciendo la cooperación con el presidente Bukele y garantizando la seguridad y la prosperidad de ambas naciones".

El mandatario estadounidense ha defendido el nombramiento de Edgar, que tendrá que ser sometido a votación en el Senado, como "un gran paso hacia el restablecimiento de la fortaleza estadounidense en toda América Latina".

Bukele, por su parte, ha emitido un escueto mensaje en su cuenta de la red social X, asegurando que "lo recibiremos con los brazos abiertos".