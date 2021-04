El TSE de El Salvador identifica 15.000 ataques en las legislativas y asegura que proceden de Venezuela

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador ha informado de que el sistema de transmisión electoral recibió unos 15.000 ataques en las elecciones legislativas del 28 de febrero y ha asegurado que las IP identificadas hasta ahora proceden de Venezuela.

Así lo ha trasladado el magistrado del TSE Julio Olivo, que ha tildado de "curioso" que las IP responsables de los ataques identificadas provengan de Venezuela. "Y no son supuestos ataques", ha matizado, "porque hay informes y eso se puede rastrear de manera informática, queda un rastro en los servidores de lo que ha sucedido".

Olivo, que ha explicado que el TSE ha contratado a una empresa especialista en ciberseguridad para dilucidar si había habido ataques al sistema de tranmisión, procesamiento y divulgación de resultados, ha incidido en que la autoridad electoral "no permitió que sabotearan el sistema".

"Eso fue delicado, 15.000 ataques a nuestro sistema detectados por las empresas de seguridad, están identificadas las IP, eso no se atreven a decirlo los colegas magistrados y magistradas", ha dicho en una entrevista radiofónica, recogida por el diario salvadoreño 'El Mundo'.

Sin embargo, ha lamentado que el TSE no tiene intención de denunciar a la Fiscalía de El Salvador lo sucedido y ha remarcado que, actualmente, hay "impunidad clara". "No vamos a tener votación para llevar esto a la Fiscalía", ha aseverado.

Consultado por el citado medio, el magistrado del TSE Rubén Meléndez ha especificado que la denuncia de su compañero ha sido producto de un informe que no se ha entregado formalmente. "No podría yo hablar a ciencia cierta porque no se nos ha entregado de manera formal", ha dicho.

No es la primera vez que Oliva señala supuestos ataques al órgano. Dos semanas antes de los comicios ya afirmó que se registraron ataques al sistema, pero aseguró que se habían contrarrestado.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, insistió a lo largo de la jornada electoral en un posible fraude electoral tras la apertura retrasada de algunos colegios electorales y la supuesta intención del TSE de perjudicar al partido Nuevas Ideas.

Nuevas Ideas es uno de los miembros de una alianza oficialista formada también por el ultraderechista Gran Alianza Nacional (GANA), que se hizo con la victoria en los comicios, afianzando el poder de Bukele.