Archivo - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. - Camilo Freedman/dpa - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE) ha oficializado la inscripción de la candidatura del presidente del país, Nayib Bukele, las elecciones que se celebrarán en febrero de 2027, en los que buscará un tercer mandato consecutivo, días después de presentar los documentos necesarios para concurrir a las urnas.

El organismo ha destacado en un comunicado que la candidatura de Bukele ha sido oficializada tras comprobarse "el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales" para la inscripción de su candidatura, con Félix Ulloa como aspirante al cargo de Vicepresidente de El Salvador.

El mandatario presentó su candidatura la semana pasada y defendió su gestión al frente del país. "Nosotros estamos arreglando paso a paso todas las cosas y lo que queremos es no parar de seguir a seguir arregando todo nuestro país hasta que lleguemos a la última escuela, al último hospital, a la última unidad de salud, al último cantón y podamos arreglar todo El Salvador", sostuvo.

La posibilidad de que Bukele --en el cargo desde 2019 y reelegido para un segundo periodo en junio de 2024-- aspire a un nuevo mandato deriva de la modificación de la Carta Magna aprobada en julio de 2025, que suprimió la celebración de una segunda vuelta, amplió la duración de la Presidencia de cinco a seis años y habilitó la reelección indefinida para los mandatarios en el cargo.

El país se encuentra desde marzo de 2022 bajo estado de excepción, en medio de los argumentos de las autoridades sobre la utilidad de la medida para la lucha contra las pandillas y la criminalidad y las denuncias de diversas organizaciones no gubernamentales sobre abusos por parte de las fuerzas de seguridad durante las operaciones, que dejan miles de detenidos.