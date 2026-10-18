Salvamento Marítimo escolta hasta La Restinga (El Hierro) a un segundo cayuco localizado este domingo

Archivo - Salvamar 'Adhara' de Salvamento Marítimo con base en la isla de El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 18 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo procede en estos momentos a escoltar hasta La Restinga, en la isla de El Hierro, a un segundo cayuco que ha sido detectado este domingo navegando a unas 10 millas al sur de la isla.

El aviso fue dado a través del radar SIVE de la Guardia Civil, tras el cual el centro coordinador de Salvamento en Tenerife procedió a movilizar a la Salvamar Nadia, que localizó la embarcación y ya la acompaña a puerto.

El organismo estatal aún no ha podido precisar a Europa Press cuántas personas viajarían a bordo de la embarcación irregular, que fue detectada sobre este mediodía, a las 12.05 horas, a unas diez millas de la isla.