Salvamento Marítimo intercepta un cayuco a diez millas al sur de La Restinga (El Hierro)

Archivo - Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). Un cayuco con 73 hombres llegó al mediodía al muelle de La Restinga, en El Hierro. Fueron atendidos p - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVEDE (EL HIERRO), 27 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha interceptado este sábado un cayuco con personas migrantes a bordo a unas 10 millas al sur de La Restinga, en la isla de El Hierro.

El aviso fue registrado en la mañana de este sábado por la Guardia Civil, que localizó a la embarcación irregular a través de su eco radar, poniendo en aviso al Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en Tenerife.

El organismo estatal procedió a movilizar a la salvamar Diphda que, a las 14.15 horas, localizó la embarcación y en estos momentos procede a escoltarla hasta su llegada a puerto.