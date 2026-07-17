Sánchez acudirá a la final del Mundial de fútbol este domingo en Nueva York

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a la Selección española de Fútbol, campeona de la Eurocopa 2024, en el Complejo de la Moncloa, a 15 de julio de 2024, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a asistir a la final de la Copa del Mundo de fútbol que se disputará el domingo 19 de julio en Nueva York (Estados Unidos), según fuentes de Moncloa.

Sánchez acudirá para presenciar el partido que enfrenta a la selección española con Argentina, al que ya había confirmado su presencia la Familia Real: el Rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Posterioremente, el jefe del Ejecutivo se desplazará a Argelia, donde ya tenía previsto un viaje oficial para encontrarse con el presidente Abdelmayid Tebune.

En los últimos días, en el Gobierno había dudas de si Sánchez viajaría a Estados Unidos, entre otros motivos por la apretada agenda y la necesidad de estar el lunes en Argelia. Finalmente han optado por acudir a la final y viajar directamente al país norteafricano.

El jefe del Ejecutivo, según precisan desde Moncloa, no viajará a Nueva York acompañado por su mujer, Begoña Gómez, que le suele acompañar en algunos viajes internacionales, a pesar de que ya tiene permiso judicial para viajar al extranjero.

El juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, le había impuesto medidas cautelares, incluida la retirada del pasaporte, al apreciar riesgo de fuga, pero la Audiencia Provincial de Madrid las ha levantado este mismo jueves. No obstante, este tribunal confirmó que Gómez tendrá que someterse a juicio por delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Sánchez coincidirá en el palco de autoridades con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha cargado contra España en varias ocasiones, por negarse a gastar el 5% del Producto Interior Bruto en Defensa y por no permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para los ataques a Irán.

Sin embargo, tras la reciente cumbre de la OTAN que se celebró en Ankara a principios de este mes de julio, Trump rebajó el tono al asegurar que España se había "redimido" al acceder a importantes pagos a la OTAN.

Durante este Mundial, el Rey Felipe VI ya acudió a uno de los partidos de la selección de la primera fase, el disputado contra Uruguay en la ciudad mexicana de Guadalajara. Acudió invitado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, en un gesto que puso fin a una época de tensiones con este país.

En esa ocasión le acompañaron el ministro de Exteriores, José Manuel Albares y la titular de Deportes Milagros Tolón, que también acudió al encuentro de semifinales contra Francia el pasado martes 14 de julio en Dallas.