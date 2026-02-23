Sánchez acudirá a mítines en Burgos, Soria y Valladolid y Zapatero volverá a hacer campaña

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (c), acompañado del secretario general del PSOE de Castilla y León, alcalde de Soria y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. - Fernando Otero - Europa Press

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a intervenir en tres actos durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas en Castilla y León del próximo 15 de marzo y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero volverá a participar, después de estar ausente en las campañas de Extremadura y Aragón.

Sánchez ya acudió este domingo a Ponferrada (León) para iniciar la precampaña junto al candidato socialista Carlos Martínez, en un acto en el que defendió sus políticas al frente del Gobierno central y el efecto positivo en la marcha del país, asegurando que "España va como nunca".

Esta semana Sánchez viajará a Burgos para el inicio oficial de la campaña, el próximo jueves 26 y también irá al acto central el sábado 7 de marzo en Soria, ciudad de la que es alcalde Martínez. Por último protagonizará el acto de cierre en Valladolid, el viernes 13 de marzo, según trasladan fuentes de Ferraz.

Además, Zapatero participará en varios actos que aún están por confirmar aunque previsiblemente siga su propia agenda, con actos distintos a los de Sánchez y Martínez.

El expresidente del Gobierno ha sido uno de los principales activos durante las campañas de los últimos años, aunque en las últimas autonómicas se quedó al margen. En las elecciones en Extremadura del 21 de diciembre solo participó en un mitin de precampaña y en Aragón no tuvo ningún acto.

YA HAN TENIDO UN GOBIERNO PP-VOX

Este lunes, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha señalado que en Castilla y León los ciudadanos ya conocen lo que es un gobierno de PP y Vox y su modelo de "recortes y negacionismo".

Los socialistas, apunta, quieren trasladar que "otro gobierno es posible" después de 40 años de ejecutivos del PP en esta comunidad. "El que pueda votar que vote", ha pedido.

En ese sentido ha cargado contra las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que "destruyeron el dialogo social" y se opusieron a la aplicación de la ley del aborto a la ley LGTBI y también "recortaron presupuestos en prevención".

Así, ha criticado que el actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco ha pasado dos años "sin hacer prácticamente nada" y otros dos, los que compartió gobierno con Vox, contribuyendo a extender su "agenda" tras tenderle "la afombra roja" para entrar en las instituciones.