Sánchez acusa a Abascal de "llevar una correa" de Estados Unidos e Israel: "Yo seré un perro, pero no tengo amo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta a la primera sesión de control tras el inicio de curso, coincidiendo con - Eduardo Parra - Europa Press

"España sabe que nuestro Gobierno está en Rabat y que la Presidencia del país se ha entregado a Marruecos", denuncia el líder de Vox

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este miércoles estar "chantajeado" por Marruecos y ha acusado al líder de Vox, Santiago Abascal, de "llevar una correa" de Estados Unidos e Israel. "A diferencia de usted, seré un perro, pero no tengo amo", le ha dicho el jefe del Ejecutivo.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Abascal ha preguntado al presidente si "está siendo chantajeado" por Rabat "por la información que tiene" sobre "la corrupción de su familia y su Gobierno", y ha concluido que así es.

"No se preocupe, es una pregunta retórica, toda España sabe que sí, que nuestro Gobierno está en Rabat y que la Presidencia de nuestro país se ha entregado a Marruecos", ha incidido el líder de Vox.

Como ejemplo, ha citado que "el sistema educativo" de Sánchez es "enseñar cultura marroquí en las aulas, lengua árabe y menús halal en los comedores escolares" y ha vinculado este extremo con los resultados del informe PISA, "que son una auténtica vergüenza para España".

Así, ha urgido a que España "deje de ser un protectorado marroquí en manos de traidores". "El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni en Bruselas, ni Washington, ni en Tel Aviv, ni en Teherán, ni en Pekín, ni en ningún otro sitio, tiene que estar en España y en manos de los españoles", ha agregado.

El líder de Vox ha garantizado que su formación "lo conseguirá" porque "va a derrotar" los intentos de "manipular" las elecciones generales. "Como ya lo hemos logrado en el Tribunal Supremo", ha agregado, en alusión a la paralización de los inscritos para votar desde el exterior en virtud de la 'ley de nietos', tras estimar las cautelares solicitadas por Vox.

"El Gobierno de España va a servir a los intereses de los españoles, a los que ha traicionado durante los últimos ocho años", ha añadido Abascal, que cree que "durante mucho tiempo traicionar a España tenía recompensa".

En este sentido, ha vuelto a pedir la activación de artículo 102 de la Constitución para juzgar a Sánchez y otros miembros del Ejecutivo por traición. Vox no puede hacerlo en solitario porque tiene 32 diputados y son necesarios 88.

BULOS, INSULTOS Y ESPARCIR ODIO

De su lado, Sánchez ha respondido que "tiene guasa" que Abascal le acuse de "chantajes" de Marruecos "cuando si alguien va con una correa al cuello es precisamente" el líder de Vox, aludiendo a Estados Unidos e Israel. "Por eso aplaude los aranceles de unos y los genocidios de otros y se ha intentado poner una venda antes de la herida cuando ha hablado de Tel Aviv y Washington", ha señalado.

"Este Gobierno no acepta chantaje de ningún partido, ningún país y, por supuesto, de ningún poder", ha abundado el presidente, que ha abundado que su Ejecutivo "no lo aceptaría en ninguna ocasión".

Así, ha recordado que este miércoles estarán disponibles los informes previos y documentación posterior a la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos en Ceuta a finales de julio, "para que los españoles puedan saber exactamente qué es lo que sucedió".

En esta línea, el presidente ha incidido en que Abascal "demuestra desconocimiento" y se "regodea en la desinformación, los bulos y los insultos" y "esparce odio y xenofobia" en sus intervenciones, lo que le parece "muy preocupante".

En referencia al PP, ha asegurado que "entiende que para algunos sea un socio", pero, a su juicio, es "evidente" que Abascal y Vox son "una amenaza para la democracia en España y el conjunto neoliberal".

El jefe del Ejecutivo ha lamentado los "insultos" que ha recibido por parte de Abascal, como "autócrata" o "dictador". "Incluso me llaman perro", ha continuado. "A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo", ha rematado.

Durante el segundo turno de Sánchez, Abascal ha empezado a desplegar desde su escaño varias hojas de papel con las que iba deletreando la palabra "traidor".

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