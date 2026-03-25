Sánchez anima a Vox a llamarse "Abascal, S.L." porque su patria es un billete de 500 euros y maneja "una 'caja A'"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Pleno del Congreso - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha animado este miércoles a Vox a pasar a llamarse "Abascal, S.L." pues la patria y la bandera de su líder es "un billete de 500 euros" y porque España está viendo cómo se ha pasado "de la Caja B de Bárcenas a la 'caja A' de Abascal", que a su juicio "está en política para forrarse".

De esta forma ha respondido a Abascal, que no se encontraba en el Pleno del Congreso. Una ausencia que el presidente ha achacado al hecho de que no quiera escuchar las críticas al uso que hace de las cuentas de Vox, y ya no por su parte, sino por parte de sus compañeros o excompañeros de partido. "Pero también se tiene que ir porque no me puede expulsar de su partido", ha ironizado, entre las risas de su bancada.

Sánchez ha denunciado que el líder de Vox se muestre "muy pesimista" con la situación de la patria y "llegue (Juan García Gallardo --otrora vicepresidenta de Castilla y León-- y diga que Abascal cobra dinero de forma ilegal y que a este paso en Vox sólo va a quedar su plan de pensiones".

O que Iván Espinosa de los Monteros, uno de los fundadores de Vox, asegure que el partido de ha convertido "en un entramado económico cada vez más opaco", o que el diputado Javier Ortega Smith apunte que Abascal ha conseguido que Vox sea su "gallina de los huecos oro" y achaque su cese a su negativa a participar en determinados comportamientos. "¿A qué comportamientos se refiere?", se ha preguntado el presidente.

Sánchez ha destacado que, gracias a la información de compañeros y excompañeros de Abascal, hoy se sabe que el líder de Vox, "el que venía a regenerar la vida democrática, desvió 2,5 millones de euros de 'su' Fundación Disenso a su bolsillo personal". "Con razón no está aquí, porque se le caería la cara de vergüenza", ha comentado el presidente, no sin acusarle de "cobarde" y burlarse de "la derechita valiente".

ABASCAL NO ES UN POLÍTICO, ES UN "INTERMEDIARIO"

También ha hecho mención el jefe del Ejecutivo al salario de 27.000 euros al mes que Abascal paga a uno de sus principales asesores, Kiko Méndez-Monasterio. "Si el asesor cobra eso, ¿cuánto cobra el asesorado?", ha planteado Sánchez, para quien Abascal "no es un político, es un intermediario".

En este sentido, Sánchez ha recordado que Vox acumula tres investigaciones por parte del Tribunal de Cuentas, multas por mas de 1 millón de euros, préstamos para las elecciones del año 2023 por valor de 9,2 millones de euros por parte del primer ministro de Hungría, Víktor (Orbán), "que es claramente pro Putin", y el pago del 80% de las elecciones europeas de 2014 con dinero iraní. "¡Qué paradojas de la vida!", ha exclamado el presidente.

Frente a esto, el líder de Vox ha aprovechado su pregunta de control a Sánchez para dejarle claro que en su partido hay "cero casos de corrupción" mientras que sólo en casa del presidente "hay dos imputados por varios delitos --en relación a su mujer, Begoña Gómez y a su hermano--.

"Hace falta una cárcel entera si habláramos de todo el partido", ha apostillado Abascal, antes de afear al presidente que acuda al Congreso a "escupir su veneno" y "soltar las mierdas que le cuentan otros", y no a hablar en concreto de la pregunta que le ha formulado en el Pleno de control.

¿POR QUÉ TENEMOS QUE PAGAR LA SANIDAD DE MEDIO MUNDO?

En concreto, Abascal ha preguntado a Sánchez "por qué no les pregunta a los españoles si quieren que el dinero de sus impuestos se dedique a la atención sanitaria de medio mundo". Es más, le ha sugerido que convoque una consulta nacional para que los españoles voten en referéndum sobre este extremo.

Abascal denuncia que la sanidad pública atiende a millones de extranjeros "que no cotizan en España y se aprovecha del esfuerzo de los demás", "y luego están esos otros que reciben la atención sanitaria y provocan el colapso".

Y ha advertido de que el decreto anticrisis que el Pleno votará este jueves complicará aún más la situación. "No va a haber un país del mundo en el que no haya carteles y folletos anunciando que aquí se opera gratis a cualquiera que venga", ha avisado.

"Me conmueve que hable de salud cuando la salud que a usted le importa es la de su cuenta bancaria", le ha replicado en su turno el jefe del Ejecutivo, quien ha recalcado a Abascal que el Gobierno ha aumentado en 300.000 millones de euros las transferencias a las comunidades autónomas.

"Por tanto, si tanto le preocupa la sanidad, exija allí donde gobierna con el PP que efectivamente esos recursos no vayan en forma de regalos fiscales a las élites, sino a fortalecer la sanidad pública de esos territorios", ha concluido.