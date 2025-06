Sánchez anuncia la apertura en Madrid de la Casa de Naciones Unidas donde trabajarán equipos de varias agencias

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de la Casa de Naciones Unidas, en Madrid, una nueva sede que acogerá a equipos de varias agencias de la ONU para que puedan realizar su trabajo con "seguridad apoyo y reconocimiento", según ha indicado.

En una rueda de prensa en la primera jornada de la IV Conferencia Internacional para la Financiación al Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, Sánchez ha asegurado que España va a defender e impulsar el multilateralismo, ante el "debilitamiento evidente" que está sufriendo.

"España va a dedicarse a todo lo contrario, a defenderlo e impulsarlo porque el mundo necesitas unas Naciones Unidas fuertes, capaces de abordar los grandes desafíos globales a los que se enfrenta la humanidad", ha indicado en una comparecencia conjunta junto al secretario general, Antonio Guterres.

Sánchez se ha dirigido a quienes, a su juicio, consideran que citas como esta no aportan resultados concretos y no afectan al día a día de los ciudadanos. "Las conferencias como esta importan", ha asegurado porque sin financiación no hay políticas de desarrollo y sin ellas "no habrá un mundo más igualitario" sino que habrá más miseria, desigualdad, conflictos y migraciones.

El presidente del Gobierno, a preguntas de los periodistas sobre los dos debates paralelos del incremento del gasto militar y de la financiación al desarrollo, ha reconocido ese debate de Estados miembros de la UE y de la OTAN sobre el gasto militar para esgrimir que es conocida al respecto la posición del Gobierno de España y que ha sintetizado en la idea de "trasladar un mensaje de fortaleza al multilateralismo".

Sánchez ha apostado por que toda la Unión Europea "se involucre activamente en los debates multilaterales, en la igualdad de género, en el desafío climático, en la desigualdad, en la pobreza, en una migración ordenada", además de que este tipo de debates "exigen presencia", así como la celebración de cumbres como esta de Sevilla, por lo que ha invocado la necesaria "voluntad política y los recursos".

El presidente del Gobierno ha defendido que "España mantiene su hoja de ruta del 0,7% en el año 2030", de la que ha puesto como ejemplo el hecho de que la semana pasada en Bruselas manifestó su voluntad de aumentar en más de 130 millones de euros su aportación para las vacunas para el próximo periodo.