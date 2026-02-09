Sánchez apela a la unidad de administraciones y promete ayudas con "prontitud" para afectados de borrascas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una visita a Huétor Tájar (Granada) por el paso de borrascas. - ALEX CÁMARA/EUROPA PRESS

HUÉTOR TÁJAR (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes la necesidad de que las instituciones y los representantes políticos están "unidos en la respuesta" a los daños causados por el temporal y ha prometido que desde el Ejecutivo central se activarán ayudas con "prontitud".

El jefe del Ejecutivo ha visitado Huétor Tajar (Granada), uno de los munipios andaluces que se ha visto más afectado por las borrascas. En la visita ha estado acompañado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz.

Pedro Sánchez ha señalado que "la ciudadanía exige a todos los representantes políticos, a las instituciones, estar unidos en la respuesta" ante este tipo de catástrofes, al tiempo que ha trasladado la "absoluta empatía, solidaridad, cercanía y comprensión" del Gobierno "ante la angustia y la incertidumbre que viven muchas de las familias, pequeños propietarios y pequeños agricultores ante los destrozos".

Asimismo, se ha comprometido a que el Gobierno de España, "cuando sean superadas" estas borrascas, "va a poner en marcha todos los mecanismos para saber el alcance de los daños ocasionados" por las mismas y, "poder afrontar la reconstrucción" con "apoyo" a "todos los sectores afectados".

"Contad con ello", ha trasladado Sánchez en su mensaje dirigido a los afectados por el temporal en Huétor Tájar, tras lo que ha matizado que el Gobierno central no solamente" pondrá en marcha esas ayudas, sino que también promete "prontitud en la recepción" de las mismas.

Pedro Sánchez ha matizado que el Gobierno central "no solamente" pondrá en marcha esas ayudas, sino que también promete "prontitud en la recepción" de las mismas, desde la premisa de que es "fundamental" que se pueda "garantizar certidumbre y seguridad a los pequeños agricultores" afectados por este temporal.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo ha explicado que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, "está al frente de ello", así como que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, "va a estar en la zona en breves días", de forma que "se va a hacer ese trabajo conjunto para saber exactamente cuál es el grado de magnitud, que se antoja evidentemente importante, de la catástrofe" generada por estas borrascas.

Al inicio de su declaración, Pedro Sánchez ha dedicado palabras de agradecimiento a los medios de comunicación por "la información de servicio" que están dando en el marco de esta serie de borrascas, así como a los ayuntamientos, a la Delegación de Gobierno y a la Junta de Andalucía por "la respuesta común, el trabajo conjunto que se ha hecho, primero, para proteger la vida" de los ciudadanos y, "en segundo lugar, para dar una perspectiva de recuperación y de reconstrucción ante los destrozos de estas borrascas que nos vienen asolando desde el principio de año en buena parte de la península", y que ya son siete, según ha puesto de relieve.

REIVINDICACIÓN DE UN "GRAN ACUERDO DE PAÍS"

Sánchez ha considerado que esto "invita a una reflexión" que pasa por la importancia de que los representantes públicos estén "unidos en el diagnóstico, en la anticipación a las respuestas que podamos dar cuando se producen estos efectos climáticos tan adversos y estas borrascas tan destructivas como las que estamos viendo".

"Y eso creo que tiene mucho que ver con ese gran acuerdo de país que necesita España en la respuesta conjunta, tanto desde el punto de vista institucional como económico y social, a una realidad climática que claramente es diferente a la que hemos podido tener tradicionalmente", según ha abundado el presidente, que ha apostillado que "eso exige recursos, pero también una adaptación a una realidad climática completamente nueva, que supera muchas veces las previsiones científicas, y que nos debe poner a todas las administraciones en un trabajo conjunto, en un diseño de políticas públicas común ante una realidad completamente nueva, desgraciadamente, como es la realidad climática".

LLAMAMIENTO A SEGUIR "EN GUARDIA" Y A EXTREMAR LA "PRECAUCIÓN"

De igual modo, el presidente ha considerado necesario seguir "en guardia" en el actual contexto de temporales, porque se siguen viviendo "días complejos" ante los que se debe "extremar la precaución" entre la ciudadanía, a la que ha rogado que "se informe por los servicios de emergencia" y "a través de medios de comunicación contrastados para poder evitar la mayor parte de desinformación que en muchas ocasiones, por desgracia, corre en las redes sociales".

Pedro Sánchez también ha querido "poner en valor el trabajo de los servidores públicos", como los efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil o la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como el de las confederaciones hidrográficas o los profesionales sanitarios.

En esa línea, ha valorado como "muy relevante" la "respuesta común que estamos dando todos" ante esta calamidad. "Es lo que piden los ciudadanos y lo que estamos haciendo", ha reivindicado Pedro Sánchez antes de concluir su declaración institucional señalando que "el Gobierno de España va a estar trabajando en lo que es la respuesta a esta crisis, pero también en la reconstrucción de todos los daños ocasionados por esta borrasca".