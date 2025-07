Sánchez asegura que "no habrá crisis de Gobierno" pero emplaza a volver a preguntarle en el futuro

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado cambios en su Ejecutivo aunque ha instado a los periodistas a que le vuelvan a preguntarle sobre este asunto más adelante.

"No va a haber crisis de Gobierno", ha indicado este martes, en una comparecencia tras el despacho con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent que marca el inicio del parón veraniego.

No obstante, a renglón seguido ha añadido: "Esto no significa que no me vuelvan a preguntar en el futuro sobre ello porque entra dentro de la lógica de la relación entre el periodista y el presidente del Gobierno".

Sánchez también ha respondido tirando de la fórmula que suele utilizar para hablar de una posible crisis de Gobierno. "Es un poco difícil, porque si le digo que sí no me va a creer y si le digo que no, tampoco", ha indicado con ironía.

En todo caso ha defendido la labor de todos los ministros del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar y ha asegurado que están llevando a cabo un trabajo "extraordinario" en un momento "muy complejo".

Sánchez ha insistido en que queda mucho trabajo "y mucha legislatura por delante" y ha recalcado que todos los ministros cuentan con su "reconocimiento, respeto y respaldo".

HA SOBRE ECONOMÍA Y DESIGUALDAD CON EL REY

Además, ha explicado que durante su conversación con el Rey, que ha durado alrededor de una hora, han abordado los principales temas de la actualidad, en primer lugar sobre la situación económica que atraviesa España, "francamente positiva" a juicio de Sánchez.

En segundo lugar han hablado sobre "la desigualdad" que sigue siendo "el principal desafío" del país y que se refleja en "la imposibilidad" de muchos ciudadanos para acceder a una vivienda, ha añadido. No obstante, Sánchez, ha subrayado que las tasas de pobreza están "en mínimos históricos" y la desigualdad se ha reducido a un nivel que no se veía desde hace 15 años.

Sánchez también ha informado al Rey sobre su último viaje internacional a Chile, Uruguay y Paraguay y sobre la reciente cumbre bilateral en Mauritania. Además le trasladó la posición del Gobierno sobre el acuerdo comercial alcanzado en la víspera entre la Unión Europea y Estados Unidos que Sánchez respalda pero "sin ningún entusiasmo" según afirmó este lunes.