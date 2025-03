Sánchez Camacho ve la Operación Cataluña como una "ficción de victimismo independentista" y no da veracidad a audios

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del PP catalán y actual diputada en la Asamblea de Madrid, Alicia Sánchez Camacho, ha definido la llamada 'Operación Cataluña' como "una ficción de victimismo independentista" y ha negado credibilidad a los audios difundidos este lunes por 'Rac1' que la vinculan con esa trama para la fabricación de informaciones contra políticos independentistas.

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga este asunto, Sánchez Camacho ha reconocido que habló por teléfono un par de veces o dos con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, con el que se reunió dos veces, aunque ha puesto en duda que una de ellas fuera en su domicilio. En todo caso, ha indicado que cuando presidía el PP catalán se reunió con mucha gente, con la que hablaba de política, pero que nunca para hacer las "barbaridades" que se atribuyen a la supuesta policía patriótica.

En este contexto, ha negado que diera a Villarejo un listado de políticos para que fueran investigados. "Yo no doy ninguna lista, jamás, no tengo competencias, era una simple diputada", ha remarcado, incidiendo en que "siempre" ha actuado en el marco del Estado de Derecho.

VÍCTIMA DE LAS GRABACIONES

Como había hecho en la sesión matutina de la comisión la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, Sánchez Camacho se ha negado a dar por buenos los audios difundidos este lunes, alegando que desconoce de dónde han salido o si han sido editados o manipulados y que no han estado bajo custodia policial. "Yo lo único que reconocería serían audios como elementos probatorios en un procedimiento judicial", ha subrayado.

Es más, se ha presentado como "víctima" de otros audios, los que se grabaron en el restaurante La Camarga en 2010 en los que ella conversaba con Victoria Álvarez, que fue pareja del primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. "Me ratifico en las decisiones judiciales, yo no era consciente de esa grabación. Yo no he pagado nada a nadie", ha recalcado, cuando el PSOE le atribuía el encargo de esa grabación a la agencia de detectives Método 3.

Y también se declara víctima de otros audios que fueron grabados en su propio domicilio y que, según ha denunciado, fueron llevados a cabo "por parte del gobierno de la Generalitat".

JAMÁS PROMETIÓ DINERO A LA EX NOVIA DE PUJOL JR

Sánchez Camacho ha asegurado que "jamás" le prometió 50.000 euros a Victoria Álvarez a cambio de que fuese a la Audiencia Nacional para presentar las cuentas bancarias de los Pujol y ha subrayado que la Justicia ya se pronunció a instancias suyas sobre ese asunto mediante dos sentencias en 2014. "Yo no tengo que abonar nada a nadie, yo veo a esa persona en un almuerzo, luego tengo algunas conversaciones y no sé nada más de ella", ha comentado.

El diputado de Bildu Jon Iñarritu le ha preguntado por qué sí fue a la Justicia a denunciar la grabación de la que fue objeto en La Camarga, pero no con las de Villarejo. Ella ha explicado que no lo hizo, --tampoco respecto al espionaje que sufrió en su propia casa-- porque no quería "dedicar un minuto más" de su tiempo "a una estructura ficticia de victimismo independentista que lo único que ha hecho ha sido perjudicar los derechos de las personas que defienden el constitucionalismo".

Durante su cara a cara con el diputado de Junts Josep Pagès se ha producido uno de los momentos más tensos de la comparecencia al reprochar al diputado independentista que en su formación no se sientan "representantes de la ciudadanía española" pero en cambio "cobren" del Congreso.

Asimismo, ha recordado que durante el procés se sintió una "ciudadana de segunda" por culpa de su "supremacismo" y del "golpe de Estado" independentista, unas palabras que han desatado los reproches de Pagès, quien la ha acusado de estar haciendo una "estrategia retórica" para tratar de situar como "víctimas" a quienes fueron los "opresores".

También ha habido tensión en su rifirrafe con la diputada de ERC Pilar Vallugera, a la que ha echado en cara que el Congreso lleve ya dos comisiones de investigación sobre la 'Operación Cataluña', pero ninguna sobre la "persecución a ciudadanos constitucionalistas".

¿QUIERE UNA PRUEBA PERICIAL?

Ante las afirmaciones de Sánchez Camacho sobre los audios publicados este lunes, el diputado de Junts ha propuesto tanto a la compareciente que se someta a una prueba pericial para ver si su voz es la que aparece en las grabaciones para saber si "miente o no". Una propuesta que también ha respaldado la diputada de Sumar Aina Vidal.

La compareciente ha respondido que "sean o no las voces" de las personas que supuestamente aparecen en esos audios, lo que dicen no es "constitutivo de ningún ilícito penal". Y también se ha enfrentado a la diputada de Sumar Aina Vidal, quien le ha preguntado si recibió instrucciones de guardar silencio sobre la 'Operación Cataluña', después de dejar su comunidad y si la premiaron "institucionalmente" con el Senado para proteger a personas de su partido.

Sánchez Camacho ha replicado que cuando presidía el PP catalán ya era senadora y ha dejado claro que fue ella la que decidió salir de Cataluña donde ya no podía vivir porque su familia "lo pasaba mal". "A mi no me ha premiado nadie, fui yo la que solicité el traslado y ha sido una de las mejores decisiones de mi vida no vivir junto a ustedes", ha confesado.