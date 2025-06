Sánchez considera que el caso de Santos Cerdán es "la anécdota, no la categoría", y subraya que no es la Gürtel del PSOE

Rufián censura que el presidente pretenda hacer creer que se enteró "antes de ayer" de lo que hacían Ábalos y Cerdán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el caso que ha provocado la dimisión de su 'número tres', Santos Cerdán, es la "anécdota", pero no la "categoría", y ha subrayado que "la izquierda no es corrupta y no roba" y que el conocido como 'caso Koldo' no es la trama Gürtel del PSOE.

En la sesión de control al Gobierno, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha dirigido al jefe del Ejecutivo para saber "qué va a hacer" frente a todo lo que está pasando tras el informe de la UCO que apunta al secretario de Organización de los socialistas por el presunto cobro de mordidas.

Rufián ha censurado que Sánchez pretenda hacer creer que se enteró "antes de ayer" de lo que hacían "dos tipos que estuvieron con él durante meses en un coche" --en referencia a José Luis Ábalos y Cerdán-- y ha reclamado al presidente que "jure y perjure" que esta trama no es "la Gürtel del PSOE" y que no habrá un "P.Sánchez en un papel" porque la "izquierda no puede robar".

¿HABRÁ UN P.SÁNCHEZ?

Ante esto, Sánchez ha respondido al dirigente independentista advirtiendo de que lo único que hay actualmente son "indicios" recogidos en dicho informe y no una "sentencia en firme" que condene a estos ex dirigentes socialistas y además, tampoco hay "ningún apunte o indicio" que "mire al PSOE en cuanto a financiación irregular".

"No voy a aceptar que haga de la anécdota una categoría porque la izquierda no es corrupta, la izquierda no roba y mi organización es una organización limpia", ha sentenciado.

El líder de los socialistas ha remarcado que desde su formación han actuado con "contundencia" ante un golpe "doloroso en lo político y en lo personal" y ha recordado que desde su Ejecutivo ya han implementado medidas para "reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad democrática".

Por ello, Sánchez ha dejado claro que lo que va a hacer ante este caso es "lo que está haciendo", "tolerancia cero" con la corrupción y "defender" la acción del Ejecutivo. "Nos eligieron para muchas cosas, en una no he dado la talla, pero por supuesto vamos a seguir defendiendo la hoja de ruta de este Gobierno", ha resumido.

NO NOS HAGAN ESCOGER ENTRE CORRUPTOS

De su parte, Rufián ha aprovechado su turno de palabra para exigir al jefe del Ejecutivo que si "quiere que se lo crean" actúe contra la corrupción con "inhabilitaciones de por vida y multas millonarias" contra quien corrompa y eliminando los aforamientos.

"No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium, porque al final lo que les diremos es que la gente decida y que no nos responsabilicen de lo que tenga que pasar con este Gobierno y con este país, porque la culpa exclusivamente será del PSOE. ¿Están enfadados? ¿Están decepcionados? Imagínese la gente que les votó", ha concluido.