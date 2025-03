Sánchez defiende gobernar con PGE prorrogados porque llevan a un crecimiento récord y abre la puerta a los de 2026

Feijóo le pide que cumpla su obligación constitucional y presente su propuesta en la Cámara o convoque elecciones

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha replicado a las exigencias de la oposición para que presente unos nuevos Presupuestos Generales del Estado ante la necesidad de incrementar el gasto en Defensa y defiende que puede seguir gobernando con las cuentas prorrogadas porque están permitiendo un crecimiento récord, que multiplica el de los países vecinos.

Además ha señalado que si no le da tiempo a aprobar unos PGE "mejores" para este año, empezará a negociar los del año 2026. "Es nuestra obligación y eso es lo que haremos", ha señalado Sánchez ante el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que previamente le había reclamado que sometiese unas nuevas cuentas al escrutinio del Congreso o, en caso de carecer de apoyos, convoque nuevas elecciones generales.

En este sentido sostiene que la Constitución establece con claridad qué decisiones corresponden al Gobierno y cuáles al Poder Legislativo y en concreto señala que la Ley General Presupuestaria establece "con nitidez" qué puede y qué no puede hacer el Gobierno "a la hora de reasignar y ejecutar partidas de gasto, esto es así", ha zanjado.

De este modo Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo tiene la capacidad para mover partidas presupuestarias y acometer el incremento del gasto en Defensa y seguridad comprometido con la OTAN y los socios de la UE.

PIDE A FEIJÓO QUE RESPETE LAS REGLAS

El presidente acusa al PP de cuestionar el reparto competencial y de querer "confundir a la opinión pública", lo que considera una actitud impropia de un partido de Estado.

"Por eso le pido que deje de degradar las instituciones, estén a la altura del momento histórico que vive España y acepten las reglas de nuestra democracia, de nuestra Constitución, no sólo cuando a ustedes les conviene", ha lanzado a Feijóo.

En este sentido, dice que el PP ha sido el único partido que ha "ignorado" al Parlamento en materia de Defensa. Lo hizo el expresidente Mariano Rajoy, sostiene, al comprometerse con la OTAN a llegar al 2% del PIB y también su antecesor José María Aznar para llevar a España a una guerra "cruel e ilegal" en Irak. A su juicio fue el precio a pagar por un "presidente acomplejado" que quería hacerse la foto de las Azores con su homólogo estadounidense, George Bush.

SUS PGE DAN "ESTABILIDAD"

En esta misma línea, ha defendido que puede seguir gobernando con los PGE de años anteriores, --"como si no hubiera tenido Rajoy cuentas prorrogadas"--, sostiene, añadiendo que las actuales son "mucho mejores" que las del año 2018 que dejó el Partido Popular, que eran "un desastre".

Por el contrario, sostiene, los actuales están permitiendo a España crecer a un ritmo superior al 3%, cuatro veces más que la media Europea, según destaca, y con unas previsiones superiores, incluso, a la economía de Estados Unidos.

En esta línea, defiende que las cuentas en vigor dedican un 36% más de recursos a financiar servicios públicos, prestaciones sociales, un 153% más a la innovación, 30.000 millones de euros más a la transición ecológica y por tanto dan "credibilidad y estabilidad" al país.

"Estamos creciendo cuatro veces más que la Unión Europea, batimos récords en creación de empleo, atraemos inversiones multimillonarias, mejoramos el Estado del bienestar, reducimos la desigualdad y también la pobreza", ha remarcado.

"ESPECTÁCULO DE VARIEDADES" DE FEIJÓO

Por otro lado, Sánchez ha reprochado a Feijóo su intervención, que ha calificado como "espectáculo de variedades y prestidigitación" y considera que no se lo ha tomado en serio y ha pasado "de puntillas" por el tema central, el debate "trascendental" al que se enfrenta Europa en este momento.

Considera que Feijóo no ha entrado a valorar las propuestas del Gobierno y tampoco ha aportado ideas propias ni siquiera ha planteado "la gravedad de la amenaza" actual. En esa línea ha echado en cara al líder de la oposición que no tiene posición sobre los temas que ha planteado en el Pleno del Congreso. "El pensamiento político del señor Feijóo en estas cuestiones es como el espacio sideral, oscuro y vacío", ha lanzado.

En esta misma línea, sobre el aumento del gasto en Defensa hasta el 2% del PIB, Sánchez ha insistido en que fue un compromiso adquirido por Rajoy que ahora tiene que cumplir su Gobierno. "Ustedes prometieron algo a nuestros socios y luego no movieron un dedo para cumplir", ha recriminado.

Sánchez dice además que tiene claro que la bancada del PP no le va a dar su apoyo y no van a "arrimar el hombro" como tampoco lo hicieron con asuntos de especial relevancia como a revalorización de las pensiones, los fondos europeos o la excepción ibérica.

SESIÓN DE CONTROL

Posteriormente, en la sesión de control al Gobierno que ha seguido a la comparecencia de Sánchez, Feijóo vuelto a reclamar al presidente que cumpla la obligación constitucional y someta su propuesta votación de la Cámara. Sánchez ha insistido en que prefiere unos prespuestos prorrogados a unos "tutelados por la ultraderecha" como a su juicio ocurre en la Comunidad Valenciana, donde el presidente Carlos Mazón ha alcanzado un acuerdo con Vox.

Feijóo considera que no los presenta porque tiene "miedo a la democracia" al carecer de apoyos. "Mire, si no tiene esa mayoría, deje que formen una nueva los españoles, no arrastre a nuestro país a la decadencia, no debilite nuestra democracia, no se crea con el derecho de incumplir la Constitución toda la legislatura y no haga perder el tiempo, sí, usted, a los españoles", ha indicado Feijóo.

De este modo ha recogido las palabras de la portavoz Pilar Alegría en la víspera, que dijo que el Gobierno debía llevar PGE a la Cámara si había acuerdo previo para no hacer "perder el tiempo" a los ciudadanos.