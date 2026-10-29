Sánchez dice que esclarecerán "hasta el último detalle" y reforzarán seguridad para evitar más catástrofes ferroviarias

(I-D) La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la reunión del Cecopi. - Juanma Jiménez - Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que van a esclarecer "hasta el último detalle" del accidente ferroviario que ha causado al menos 69 fallecidos en Urda (Toledo) y van a "reforzar la seguridad para que no vuelva a suceder".

Al día siguiente de la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo) por el choque por alcance de dos trenes de alta velocidad, el jefe del Ejecutivo lo ha calificado como "una fatalidad" y ha asegurado que el Gobierno central y todas las instituciones del Estado trabajan "día y noche" para dar una respuesta a los familiares de las víctimas y conocer que ha sucedido.

Sánchez ha hecho estas declaraciones tras participar en la reunión del centro de coordinación operativa integrado (Cecopi) que dirige la gestión del accidente, junto al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page.

En la víspera ya dijo que "no es admisible" para un país como España tener dos accidentes de alta velocidad --ambos con un elevado número de fallecidos-- en un mismo año y aseguró que si hubo "negligencias" se terminará sabiendo.

UN ACCIDENTE "TERRIBLE"

Sánchez ha concretado que en este momento están centrados en levantar los cadáveres que aún permanecen en la zona del accidente, identificar los cuerpos y atender a los heridos que siguen hospitalizados, alrededor de medio centenar en estos momentos.

También trabajan en el "esclarecimiento de las causas" que han causado el "terrible accidente" y posteriormente, señala, se llevará a cabo el resarcimiento "desde el punto de vista material" a los familiares de las víctimas.

Sánchez ha detallado las acciones que ha llevado a cabo el Ejecutivo desde que se produjo el accidente hace 24 horas, con la puesta en marcha del plan general estatal de emergencias de protección civil en el que movilizaron elementos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y todo el sistema de Protección Civil.

RESPUESTA "URGENTE" Y "EFICAZ"

El operativo ha estado bajo el mando del gobierno autonómico de Castilla La Mancha en coordinación con las distintas administraciones para dar una respuesta "urgente y eficaz".

También ha indicado que Renfe puso en marcha el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y ha puesto a disposición un teléfono y un centro de asistencia para informar a los afectados.

Iryo, la otra compañía con un tren involucrado en el siniestro, ha hecho "lo propio" ,según ha indicado el presidente, y Adif ha activado un punto de asistencia para los interesados en conocer el estado de las actuaciones tras el accidente.

Finalmente ha agradecido la labor de los servicios de asistencia psicológica, a los trabajadores públicos que estuvieron "toda la madrugada" en el lugar del accidente y a la Cruz Roja por su actuación en una situación "tan trágica".