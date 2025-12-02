Sánchez sobre un hipotético pacto PP-Junts: Significará que la normalización "se ha consolidado"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este martes que un hipotético pacto entre PP y Junts en el futuro "significará que la amnistía, la normalización y la convivencia en Cataluña y en el conjunto del Estado se ha consolidado".

Lo ha dicho en una entrevista de 'Rac1' recogida por Europa Press, después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidiera el viernes a Foment del Treball los votos de "los suyos" para presentar una moción de censura a Sánchez y convocar elecciones, en referencia a Junts y ERC.

Sánchez ha ironizado que el Feijóo pidiera a Foment intermediar con Junts y ERC, después de que los populares hayan dicho "que la amnistía es corrupción y que, por tanto, no se va aplicar".

Preguntado por si descarta que algún día PP y Junts puedan pactar para impulsar una moción de censura contra su Gobierno, el presidente ha señalado que Junts y ERC "han dicho ya efectivamente cuál es su posición".

Y ha añadido sobre un hipotético entendimiento entre PP y Junts: "Ojalá ocurra eso, porque significaría que la amnistía, la normalización y la convivencia en Cataluña y en el conjunto del Estado se ha consolidado".

AYUSO "NO TIENE LÍMITE"

Sobre el acto del domingo convocado en el Templo de Debod de Madrid por el PP, ha asegurado que demostró el nivel de la oposición: "Una derecha absolutamente colapsada por la emergencia de otra derecha a la que ha copiado sus formas y el contenido de sus discursos".

Ha dicho textualmente que estas de manifestaciones siempre le parecen pedagógicas para conocer la realidad según la derecha. "Es cuando nos enteramos de que España vive en una dictadura o de que ETA está a punto de asaltar el País Vasco y Navarra", ha afirmado en relación a la intervención que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al preguntársele por su opinión sobre estas palabras de Ayuso, Sánchez ha dicho que la presidenta 'popular' "ya no tiene límite", pero que lo que ve más grave es que todo el PP e incluso el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estén en estas "mismas coordenadas".