Sánchez niega corrupción generalizada en España y descarta elecciones: "¿Cómo no vamos a continuar?"

1098936.1.260.149.20260624181710 (I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en el Pleno del Congreso que se intenta trasladar la sensación de una corrupción generalizada en España que él considera falsa y por tanto se ha mostrado dispuesto a seguir gobernando y ha descartado convocar elecciones. "Para mí la pregunta no es si debemos continuar, es ¿cómo no vamos a continuar?", ha señalado.

Así, ha querido dejar claro que "jamás" conoció ni hubiera tolerado ninguna de las prácticas corruptas que afectan a varios de sus colaboradores en el Gobierno y en el partido, que nunca las habría tolerado, y que no ha habido financiación ilegal en el PSOE, según ha trasladado en su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta de varios casos de presunta corrupción.

ACATA LA CONDENA A ÁBALOS

Respecto a la reciente condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel conocida esta misma semana dice que la "respeta y acata" porque "no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean".

"Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas practicas", ha asegurado Sánchez al inicio de su intervención, recalcando que él no hace lo que, dice, otros le hicieron a él y a su familia mientras gobernaba el PP.

A continuación ha asegurado que el PSOE "no se ha financiado irregularmente" sino que "si ha ocurrido algo" es que "otros se han aprovechado de sus recursos". Finalmente, ha asegurado que no va a aceptar que la corrupción es "consustancial" y por tanto intentará erradicarla.

UN REGUERO DE NOTICIAS PARA CONFUNDIR

Sánchez se ha quejado de que en las últimas semanas se ha producido un "reguero de noticias judiciales" en el que se mezclan "rumores, medias verdades y bulos" que provoca "preocupación y confusión" en la ciudadanía.

En ese sentido ha querido distinguir tres cuestiones "de escala diferente" que, dice, desde la oposición y algunos medios de comunicación están intentando "mezclar" para "confundir" y "crear una sensación de corrupción generalizada que no existe".

En primer lugar ha hablado de un "caso flagrante y grave de corrupción" protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su posición en el PSOE para "ganar dinero" en referencia al condenado Ábalos y a su sucesor Santos Cerdán.

Respecto a la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha señalado que sigue confiando en su presunción de inocencia y considera que todavía no se pueden sacar conclusiones. Además ha defendido la labor del Ejecutivo en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra, que, defiende, se hizo legalmente.

Finalmente se ha quejado de las acciones judiciales "coordinadas" que afectan a su mujer, Begoña Gómez y su hermano, David Sánchez y que, lamenta, "buscan debilitar la acción del Ejecutivo mediante ataques personales, campañas de desinformación y mentiras".

UN NUBARRÓN

Para Sánchez estos tres elementos componen "ese nubarrón que eclipsa" el debate público estos días y por tanto defiende su continuidad al frente del Ejecutivo y descarta ir a elecciones. "Para mi la pregunta no es si debemos continuar, la pregunta es ¿cómo no vamos a continuar?", ha lanzado el presidente provocando las quejas de la bancada de la oposición.

A su juicio, si todavía quedan "rescoldos de corrupción" en España es su Gobierno el que podrá acabar con ellos y no uno formado por PP y Vox.

Sánchez ha cargado contra las causa que afecta a su hermano, señalando que la propia Guardia Civil señala que la plaza por la que está siendo juzgado fue creada en octubre de 2016 y convocada en mayo de 2017, durante un periodo en el que "no tenía ningún cargo" en el PSOE y, en la segunda fecha, ni siquiera era diputado en Las Cortes.

BEGOÑA GÓMEZ NO OBTUVO BENEFICIOS DE LA UCM

Respecto a su mujer, defiende que empezó a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el año 2012, "dos años antes de que fuera elegido secretario general del PSOE", dice, y no ingresó ni un euro por dirigir la Cátedra Extraordinaria ni por desarrollar el software que es objeto de investigación.

Sánchez ha subrayado además que la investigación del juez Juan Carlos Peinado ha sido objeto de 15 revocaciones por parte de la Audiencia Provincial de Madrid y ha lamentado las últimas medidas cautelares impuestas, la entrega de pasaporte y obligación de presentarse cada dos semanas en el juzgado.

A su juicio sobrepasan "todos los límites de lo razonable" e incluso han cuestionado a la Policía Nacional al decir que se podría fugar con la ayuda de sus escoltas.

En todo caso, Sánchez ha asegurado que va a "confiar" en la Justicia "a pesar de que haya actuaciones" que le cuesta mucho compartir y comprender. "Voy a confiar en el sistema de los jueces de nuestro país porque sé que la inmensa mayoría hacen un trabajo modélico". No obstante ha pedido a la Justicia "que sea justa".