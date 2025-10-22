Sánchez niega ante Feijóo que el PSOE se haya financiado ilegalmente

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta de nuevo a preguntas relacionadas con la e - Eduardo Parra - Europa Press

Feijóo le llama el "presidente de la corrupción" y Sánchez le avisa que está "a un tris" de "ceder" escaños a Abascal

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado este miércoles a Pedro Sánchez con los casos de presunta corrupción que afectan a miembros del PSOE y le ha preguntado expresamente si su formación se ha "financiado ilegalmente", una cuestión a la que el jefe del Ejecutivo ha respondido rotundo con un "no".

"En nombre de los millones de españoles honrados le pregunto: ¿Desde que usted es secretario general, el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente? ¿sí o no?", ha interpelado Feijóo a Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde le ha tildado como el "presidente de la corrupción".

El jefe de la oposición ha sacado a relucir el "lapsus" en el Senado de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz asegurando que hay "gobierno de corrupción para rato" y ha preguntado a Sánchez qué justifica que "ordene a un alto cargo de Correos", la exmilitante del PSOE Leire Díez, que "hay que limpiar sin límites para que nadie les investigue".

FEIJÓO: "SE TOMA A LOS TRABAJADORES COMO UN CAJERO AUTOMÁTICO"

El presidente del PP ha acusado a Sánchez de "tomar a los trabajadores como un cajero automático" y le ha recriminado el anuncio institucional que el Ministerio de la Vivienda ha tenido que retirar y que, a su juicio, es una "verdadera vergüenza". "No me extraña que la mitad del Gobierno le pida el cese a la ministra de Vivienda", ha enfatizado.

El líder del PP ha criticado que "a las familias que no llegan a fin de mes" el presidente del Gobierno les ofrezca un vídeo "para cambiar la hora". "No subestime la inteligencia de los españoles", le ha advertido, para subrayar que el 90% de los hogares haya perdido poder adquisitivo, ha subido el 38% el precio de la vivienda y el Ejecutivo ha aplicado casi cien subidas de impuestos.

"¿Sabe los únicos que viven mejor en España ahora? El Gobierno, los mil asesores y los que iban todos con Sánchez en el coche de las primarias", ha manifestado, para recordar que preguntó dos veces al presidente si creía que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, era "honrado" y le contestó que sí. Dicho esto, le ha preguntado en sede parlamentaria si hubo financiación irregular en el Partido Socialista.

SÁNCHEZ ACUSA A FEIJÓO DE "RENUNCIAR A UNA OPOSICIÓN ÚTIL"

En su turno, Sánchez ha respondido a esa cuestión con un "no", que ha repetido una segunda vez. Dicho esto, ha afirmado que su Ejecutivo "gobierna" y "no ha renunciado a gobernar", citando por ejemplo que este martes el Consejo de Ministros aprobase 500 millones de euros para los enfermos de ELA reforzando el Sistema Nacional de Dependencia; la aprobación de la Estrategia de Turismo Sostenible"; o los 27 millones de euros para los agricultores afectados por los incendios de este verano.

"A diferencia del señor Mazón (presidente de la Generalitat valenciana) que lleva 9 millones de euros en el cajón sin utilizar para las víctimas de la dana un año después", ha espetado el jefe del Ejecutivo a la bancada del PP.

Sánchez considera que Feijóo ha "renunciado a hacer una oposición útil" y "a poner orden en su partido", ya que, según ha recalcado, "ha renunciado a exigirle responsabilidades" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por lo ocurrido en los cribados de cáncer, que es "la mayor crisis de confianza del Sistema Nacional de Salud". A su entender, ha habido mentiras, manipulación, mala gestión, recortes y desprotección de las mujeres" en este caso.

Dicho esto, y tras asegurar que el PP ha "renunciado a muchas cosas", el presidente del Gobierno ha advertido al líder del PP que "está un tris de renunciar a ser el jefe de la oposición y ceder los escaños" al presidente de Vox, Santiago Abascal.

Según Sánchez, el presidente del PP "va deseando siempre mala suerte a España", citando sus declaraciones de 2023 sobre las pensiones. Por eso, ha sentenciado que España "va bien" gracias al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar.

CRUCE DE REPROCHES POR LOS LAPSUS

Durante el rifirrafe parlamentario, el jefe de la oposición ha sacado a relucir el "lapsus de sinceridad" en el Pleno del Senado de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, asegurando que hay "gobierno de corrupción para rato".

En su respuesta, el presidente del Gobierno ha asegurado que "lapus" los tiene "cualquiera" y, de hecho, ha resaltado que el propio Feijóo es el "campeón en lapsus". "¿Es que cuando usted dice que Huelva está en el Mediterráneo, o que Orwell escribió su obra en 1984 y no en 1949, no es un lapsus, sino incultura?", ha exclamado, cosechando un aplauso de la bancada del PP.

Después le ha respondido de nuevo Feijóo: "Yo por lo menos no me equivoco de continente. Usted fue a Melilla y dijo que inauguraba el hospital de la ciudad autónoma de Sevilla. En fin, allá usted señoría. Como le gusta ser el presidente de la corrupción, pues sigamos", ha aseverado.