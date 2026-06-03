Sánchez reivindica sus acuerdos con Junts, ERC y nacionalismo vasco que dan "estabilidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García-Milà, en la foto de familia de la 41 Reunió Cercle d'Economia, en el Palau de Congressos de Catalunya - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido avanzar en los acuerdos que permitieron su investidura en 2023 con Junts, los conocidos como acuerdos de Bruselas, y cumplir también con los pactos alcanzados con ERC y con los partidos nacionalistas vascos por la "estabilidad" que considera que han aportado a la legislatura y que cree que pueden dar en el futuro.

Lo ha dicho en su intervención este miércoles en la 41 Reunió Cercle d'Economia, en el Palau de Congressos de Cataluña, justo en la semana en la que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto a Junts y PNV una moción de censura instrumental.

En este contexto y frente al empresariado catalán, Sánchez ha reivindicado los pactos con los de Carles Puigdemont, ha abogado por "abordar las raíces del conflicto territorial" entre Cataluña y el resto de España y avanzar en la reforma de la financiación autonómica y ha deseado la aplicación efectiva de la ley de amnistía, un hito que ha deseado que sea efectivo en esta misma legislatura.

FRENTE A LA ULTRADERECHA

Según Sánchez, los acuerdos al inicio de la legislatura y los que ha habido durante la misma con las fuerzas nacionalistas e independentistas de Cataluña y el País Vasco han "sentado bien al conjunto del Estado", lo que cree que prueban las buenas cifras económicas y de empleo.

Ha dicho que han servido para propiciar avances sociales y para proteger derechos y libertades "frente al avance de la ultraderecha" que crece en España, Europa y resto del mundo.

Por ello ha reivindicado la "estabilidad derivada de esos acuerdos" y ha señalado que han sido imprescindibles para los avances de los últimos años, y ha apuntado a continuar esta tarea durante los próximos.

El presidente ha dibujado esta alianza con las fuerzas políticas nacionalistas para la siguiente legislatura también: "En los acuerdos que logramos con Esquerra Republicana hemos tratado sobre muchas cuestiones y nuestro compromiso es continuarlos a partir de 2027".

LEY DE AMNISTÍA

En línea con el cumplimiento de los acuerdos de Bruselas con Junts, ha destacado la "rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España", cuyo principal hito ha sido, según él, la ley de amnistía, que todavía no se ha aplicado a los principales líderes del 'Procés', tampoco a los líderes de Junts y ERC, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

Por ello, ha deseado que la aplicación total de la norma esta legislatura: "El hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos, desde el Gobierno, que se haga efectivo en esta presente legislatura".

"CONFLICTO TERRITORIAL"

Ha admitido que, de los pactos con las fuerzas catalanas, queda "abordar las raíces del conflicto territorial" entre Cataluña y España para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.

Ha situado el inicio de este conflicto en 2017, y dice que lo están resolviendo: "Se está culminando una etapa que nos dura desde el año 2017. Es que se dice pronto. Desde 2017 seguimos todavía con esta cuestión. Bueno, yo creo que hay que superarla".

Este reencuentro y retorno a la política debe permitir, hablar en términos políticos sobre "cuestiones que son legítimas y preocupan a una parte de la sociedad catalana".