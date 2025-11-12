Sánchez reprocha a Sumar su "juego" de criticar al PSOE y "parecer que no está en el Gobierno": Eso no funciona bien"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recriminado a Sumar su "juego" de "parecer no estar en el Gobierno" con críticas a ministros del ala socialista "no funciona bien" y le ha cuestionado qué pasaría si el PSOE hiciera lo mismo con los miembros del socio minoritario del Ejecutivo.

También le advertido de que no les den lecciones al PSOE de compromiso con las políticas de vivienda y ha pedido a Sumar que se haga cargo de la "realidad parlamentaria" donde la izquierda no tiene mayoría, lo que obliga a encajar "muchas piezas" a la hora de sacar iniciativas.

Así lo ha trasladado en su turno de réplica durante su comparecencia en el Pleno del Congreso a la intervención que le ha dirigido la portavoz del grupo plurinacional, Verónica Barbero, quien le ha afeado no haber realizado anuncios en materia de vivienda y le ha advertido de que hay que salir a la ofensiva y medidas "tangibles", dado que no vale "resistir" en el Gobierno.

También ha advertido al jefe del Ejecutivo que no haya "ni una duda ni una tentación de "no enfadar a los "fondos buitre" porque la ciudadanía quiere que el Gobierno sea "osado e innovador", aparte de exigirle firmeza para cumplir el calendario de cierre de las nucleares, tras enmienda que el PP introdujo en el Senado a la Ley de Movilidad Sostenible para derogar ese cronograma de clausura.

Estas alusiones no han agradado a Sánchez, quien ha lanzado que iba a hacerle una "simple acotación" a la parlamentaria con "todo respeto sinceridad, para dejar claro a Sumar que "este juego de parecer que no se está en el Gobierno, pero se está en el Gobierno, no funciona muy bien" y se trata de una "mala estrategia".

Luego, el presidente ha apostillado que si Sumar quiere criticar al Gobierno a todos los departamentos que dirige el PSOE lo puede hacer. Sin embargo, ha cuestionado a Barbero si se imagina que el PSOE "hiciera lo mismo con los ministros y ministras de Sumar".

"No. Nosotros tenemos muy claro cuál es el interés general y el propósito común de este Gobierno de coalición progresista", ha zanjado Sánchez en claro reproche a su formación.

Incluso le ha aconsejado que se haga cargo de la compleja aritmética parlamentaria en la cámara y que la prueba de ello es que apoyaron una proposición de ERC en vivienda este mismo martes y no obtuvieron mayoría.

SUMAR SE DEFIENDE: LA LEALTAD AL GOBIERNO ES PENSAR EN LA GENTE

Posteriormente, la portavoz de Sumar ha respondido a los reproches del presidente que no entendía por qué en lugar de responder a sus preguntas sobre el futuro de la legislatura se ha dedicado "básicamente" a criticarla.

Además, ha puntualizado a Sánchez que "no hay mayor lealtad a este Gobierno que pensar en la gente que les votó" y que quieren volver a hacerlo "con la cabeza alta". "Pensar en el pueblo de la coalición es poner sobre la mesa soluciones a la crisis de vivienda", ha exclamado.

Barbero ha subrayado ante el presidente que claro que Sumar es conscientes de quienes son "los culpables" de la crisis de vivienda, que son los rentistas de los cuales muchos están "sentados en las bancadas de PP y Vox".

Así, ha ahondado en que los fondos de inversión han convertido el derecho a la vivienda en un "casino", pero ha recalcado que la obligación del Ejecutivo es tomar medidas "ya" y adquirir por parte del Estado 25.000 viviendas que van a ponen esas compañías en el mercado.

AVISA AL PP QUE NO GOBERNARÁ ANTE SU "COALICIÓN DEL TERROR" CON VOX

Por otro lado, ha espetado al líder del PP que donde gobierna su formación la gente tiene miedo y ha censurado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que ha decidido "atar su futuro" a una "coalición del terror" con Vox.

Ante ello, ha augurado que el PP no va a volver a gobernar en el siguiente ciclo electoral, dado que en España "hay más gente que le tiene miedo que la gente que está dispuesta a votarle".

Por ello y tras repasar su forma de hacer política, ha proclamado su orgullo por los ministros de Sumar que se dedican a aumentar el salario mínimo, ganar derechos para los trabajadores, defender la cultura o "desvivirse" por el sistema público de salud.

"Señor Feijóo, esto va a seguir siendo así y va a seguir siendo así porque usted, ni usted ni su política del miedo, van a gobernar España", ha zanjado la portavoz de Sumar en la Cámara Baja.