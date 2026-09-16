Sánchez responsabiliza a Ceuta de la presencia de menores en las calles: "Eso pregúntaselo a Vivas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su salida de una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha animado a preguntar al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), por qué sigue habiendo centenares de menores inmigrantes por las calles de la ciudad autónoma, tras cumplirse mes y medio de la entrada masiva de unas 80.000 personas a finales de julio y pese a que Marruecos se compromete públicamente a reacogerlos.

A la salida de la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso, el jefe del Ejecutivo ha sido interrogado por el motivo de que todavía haya alrededor de un millar de menores de edad en las calles y playas de Ceuta.

"Eso pregúntaselo a Vivas", ha espetado Sánchez a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, mientras se dirigía a la salida, después de su intervención en el hemiciclo, donde acusó a lo 'populares' de "cronificar" la crisis y de poner palos en las ruedas.

SON SUS COMPETENCIAS, DICE EL GOBIERNO

De este modo Sánchez incide en que la competencia en la gestión de los menores es del Gobierno de Vivas, mientras que el Ejecutivo central está encargado de los trámites administrativos de los mayores de edad y de devolver a su país a los que no tengan derecho a permanecer en España.

Así, lo subrayó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, este mismo miércoles a la salida del Pleno del Congreso, incidiendo en que "la competencia" en la gestión de menores es de Ceuta.

En la víspera, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que está al frente del mando único para esta crisis, ya dijo que es el gobierno de la ciudad el que tiene que aclarar cuántos menores quedan exactamente, porque forma parte de sus responsabilidades directas. No obstante, señaló que calculan que aún permanecen entre 700 y 1.000 niños y niñas sin tutela de las autoridades.

MONCLOA DEFIENDE QUE HAY FONDOS Y ESPACIOS PARA UBICARLES

En la misma línea, fuentes gubernamentales inciden en que es la administración dirigida por Vivas la que tiene que hacerse cargo de que no haya más niños vagando por las calles habilitando espacios para alojarlos.

"¿Qué les impide hacerse cargo?" de los menores, inciden en el Gobierno, señalando que en Ceuta existen espacios que se pueden habilitar para alojarles como polideportivos, hangares o naves industriales.

Tampoco se trata de un problema de recursos económicos, apuntan, porque el Gobierno transfirió 25 millones de euros a la ciudad autónoma tras aprobar un crédito extraordinario, junto con las comunidades autónomas, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada a finales de agosto.

Aunque admiten que la situación es compleja, les instan a gestionarlo y recuerdan que, como entidad autonómica, son los tutores legales de los menores que han cruzado a territorio nacional y se encuentran sin acompañamiento adulto.

"Cuando uno gobierna tiene responsabilidades", reiteran desde Moncloa apuntando a Vivas, contra quien han subido el tono en las últimas semanas. Hasta el estallido de esta crisis habían mantenido una relación cordial con el dirigente del PP, pero ahora le acusan de haber abandonado su perfil institucional y asumir por completo el discurso de Alberto Núñez Feijóo contra el Ejecutivo.