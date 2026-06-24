Sánchez reta a Feijóo a decir cuánto paga él o el PP "por su vivienda" en el madrileño barrio de El Viso

1099146.1.260.149.20260624175629 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha retado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a desvelar cuánto paga él o el Partido Popular por el alquiler de su vivienda en el madrileño barrio de El Viso. Poco después, el jefe de la oposición ha señalado que paga su casa junto a la madre de su hijo y ha recalcado que a él su suegro "no le ha regalado ningún piso".

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Feijóo ha asegurado que "una de las principales obligaciones que tiene un servidor público es pagar impuestos" y ha preguntado a Sánchez si ha hecho ya "la declaración de la renta y de patrimonio", aludiendo así de forma velada a los regalos que puede recibir un presidente tras las joyas intervenidas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Entonces, el jefe del Ejecutivo le ha replicado: "Si quiere, hoy mismo, yo la presento con usted, lo hacemos público y así nos enteramos de cuánto paga usted o su partido por el alquiler de la vivienda que tiene en el Viso".

FEIJÓO ALUDE A LOS VIAJES DE SÁNCHEZ AL EXTERIOR

En su réplica, el presidente del PP ha criticado que Sánchez se ponga "así" cuando el Gobierno tiene su declaración de la renta, dado que está en manos de la Agencia Tributaria. Dicho esto, ha señalado que no le preguntaba porque "sospeche que tiene algo sin declarar". "Aunque no estaría de más que lo repase", ha dicho, sacando a relucir sus numerosos "viajes al exterior".

Feijóo ha precisado además que había hablado de la declaración de la renta porque estos días los españoles están "cumpliendo" con sus obligaciones con Hacienda. "Y Hacienda no ha cumplido con sus obligaciones en los últimos tres años", ha afirmado, en alusión a la no presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en toda la legislatura.

Así, el líder del PP ha recalcado que ésta debería ser la última pregunta de la legislatura, "no la última pregunta del período de sesiones", ha dicho, para recordar que los últimos Presupuestos de Sánchez fueron cuando Joe Biden era presidente de EEUU y el Papa Francisco estaba en el Vaticano.

SÁNCHEZ: "CUÁNTO PAGA USTED O EL PP POR SU CASA EN EL VISO"

En su segunda intervención, Sánchez ha retado de nuevo a Feijóo a aclarar "cuanto paga por su casa en el Viso", aludiendo a que es una información que "ha salido en los medios de comunicación". Además, ha puntualizado que él no tiene su declaración de la renta sino la Agencia Tributaria y ha añadido que a "la degradación institucional se contribuye con ese tipo de informaciones".

"A mí lo que me interesa saber es cuánto paga usted o su partido. ¿Cuánto paga? En fin usted es el adalid de la transparencia y estoy convencido en que no va a tener un problema, cuando salga o posteriormente, en decirnos exactamente cuánto paga", ha espetado Sánchez a Feijóo.

FEIJÓO DICE QUE SU VIVIENDA LA PAGA ÉL Y SU PAREJA

A su salida del hemiciclo, al ser preguntado si le han sorprendido las palabras de Sánchez sobre su vivienda en El Viso, Feijóo ha respondido que a él le "sorprende" que el presidente del Gobierno le diga a todos los españoles donde vive, entre otras cosas porque tiene "un hijo de nueve años". "¿Se cree que yo soy como él? No", ha apostillado.

Dicho esto, ha dejado claro que él y su pareja se pagan su vivienda. "Lo pago yo y la madre de mi hijo. ¿Pero hasta dónde puede llegar? A mí mi suegro no me ha regalado ningún piso", ha enfatizado, en referencia a la casa en la que residieron Sánchez y Begoña Gómez comprada por el padre de la esposa del presidente.

Fuentes de Moncloa han indicado después que el jefe de la oposición debe ofrecer aclaraciones "para ver si tributa el piso y si sigue cobrando dietas y complementos", aludiendo al "sobresueldo" de Feijóo cuando llegó a Madrid tras asumir la Presidencia del PP.

En junio de 2023, el PSOE exigió conocer si Feijóo recibía algún "sobresueldo". Entonces, fuentes del PP señalaron que cobraba 39.260 euros por "gastos de representación" de su formación al margen de su sueldo como senador.

"NO HAY CHEQUERA QUE SALVE EL FINAL DE ESTE GOBIERNO"

Durante la pregunta de control, Feijóo ha indicado que "nadie" se cree ya que Sánchez vaya a aprobar las cuentas del Estado, como ha anunciado. "Es una operación de propaganda sacando la chequera para todo", ha enfatizado, para preguntar si cree que a los españoles "se les puede sobornar" como, según ha dicho, hacen en el PSOE.

Feijóo ha afirmado que "no hay chequera que salve el final de este Gobierno". "Ya no se lo cree nadie. ¿De verdad puede prometer algo todavía al joven que está buscando esa vivienda, a la madre que dice que no puede tener más hijos, a los dos millones de españoles que siguen con la huelga de los médicos después de más de un año?", ha enfatizado.

Además, ha avisado a Sánchez de que "no hay socios que le puedan rescatar eternamente de esta degradación". "No hay opinión sincronizada que tape esta agonía", ha manifestado, para añadir que España "necesita pasar de un gobierno de corrupción a un gobierno de gestión" y él se lo va a dar.

SÁNCHEZ NIEGA QUE SE BUSQUE "COMPRAR LA VOLUNTAD DE CIUDADANOS"

Asimismo, el presidente del Gobierno ha pedido a jefe de la oposición que no diga que "políticas públicas vinculadas con la protección social es para comprar la voluntad de ciudadanos y ciudadanas".

"Al contrario, esto nada tiene que ver con una filosofía política de transacción, tiene que ver con convicciones profundas, de que la cohesión social, la cohesión territorial, el fortalecimiento del Estado del bienestar y la construcción de derechos y libertades hace sociedades mucho más prósperas y justas, justo lo que el PP no hace allí donde gobierna, o justo lo que no hicieron cuando gobernaron este país después de la crisis financiera y su respuesta neoliberal", ha manifestado.