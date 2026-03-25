Publicado 25/03/2026 08:04

Sánchez "ruega" a la población de Tenerife que "evite desplazamientos innecesarios" tras el aviso rojo de la AEMET

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Palacio de la Moncloa, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez ha informado del plan integral de respuesta a las cons
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Palacio de la Moncloa, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez ha informado del plan integral de respuesta a las cons - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que en el Gobierno siguen "muy pendientes" de los efectos de la borrasca 'Therese' que está afectando a las islas Canarias. "Se ruega a la población que evite desplazamientos innecesarios y siga las indicaciones de las autoridades locales e insulares.

En esta línea, ha pedido "mucha precaución" después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya elevado a nivel rojo el aviso en el norte de la isla de Tenerife en la noche de este martes. Se trata del nivel máximo de alerta posible y advierte de "lluvias torrenciales" también en el área metropolitana.

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación y pasa a emergencia de nivel autonómico por riesgo de inundaciones pluviales en Tenerife, mientras permanece en este mismo nivel Gran Canaria y en alerta El Hierro, La Palma y La Gomera.

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