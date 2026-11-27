El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, a su llegada al debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El presidente de - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha señalado el "machismo" y "paternalismo" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras su intervención en el debate a cuatro, en la que espetó a la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, que estuvo "calladita" por la gestión del Ejecutivo en la dana de Valencia que dejó 230 fallecidos.

Dicho esto, el líder socialista le ha reprochado su "soberbia y prepotencia" por no rectificar. "Se ha faltado el respeto a una mujer", ha incidido.

Sánchez también ha denunciado que el candidato del PP "no fue capaz de exigir" al presidente de Vox, Santiago Abascal, que condenara la violencia de género y los retrocesos en las políticas de igualdad que, según ha dicho, se están dando en las comunidades en las que gobiernan en coalición.

Según el candidato del PSOE, "hay dos modelos" que Vox y PP "explicitaron" en el debate a cuatro: la de una España "que quiere progresar y avanzar", que representaría él junto a Frente Amplio, o la que "mira hacia atrás", como la de Feijóo y Abascal. "Es el bloque de la involución", ha resumido en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

Sánchez también ha reprochado la reacción de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha llamado "ofendidita" a Colau. "Está demostrando estar muy desatinada en sus declaraciones", ha afeado el candidato del PSOE.

"SOBERBIA Y PREPOTENCIA" DE FEIJÓO POR NO RECTIFICAR

El presidente del Gobierno también ha calificado de "increíble" la actitud de Feijóo por su "soberbia y prepotencia" al no rectificar su afirmación contra Colau en el debate electoral. "¿Qué problema hay en reconocer el error y pedir perdón? Al político se le exige eso. Se pide perdón, se ha faltado el respeto a una mujer", ha subrayado.

Sánchez ha reiterado el comportamiento inicial de Feijóo pues, en su opinión, fue un dirigente que afirmó que llegaba a la política nacional "a ganar, pero no a insultar". "Al final ha convertido la mentira y el insulto en su método de hacer política", ha remachado.

Por último, el candidato del PSOE ha insistido en que PP y Vox no van a ganar las elecciones, y ha apelado a los 'populares' a que tras el 29N abran una "reflexión" con un nuevo liderazgo que aborde "qué tipo de oposición quieren hacer desde el punto de vista de los contenidos, no secuestrado" por "la ideología de ultraderecha".